Fatturato record oltre i 100 milioni per Mionetto che torna in grande stile al Vinitaly

Mionetto tornerà tra i protagonisti alla 54° edizione di Vinitaly 2022, la più celebre manifestazione dedicata al mondo del vino e dei distillati in scena dal 10 al 13 aprile. Una ripartenza, dopo due anni di sospensione, che vedrà tornare nuovamente negli stand fieristici di Verona Fiere con 4.400 aziende espositrici provenienti da 19 nazioni e 700 top buyer in arrivo da oltre 50 paesi. Per l’occasione, la storia, la qualità e l’innovazione della cantina di Valdobbiadene prenderanno vita all’interno dello stand Mionetto (Pad. 4, B3) attraverso il Prosecco Doc Rosé Luxury Collection e il rinnovamento della linea dedicata esclusivamente all’ Horeca, così come protagonista per il canale GDO sarà il restyling della linea Premium MO Collection. Entrambe le Collection rappresentano il fiore all’occhiello della produzione Mionetto, espressioni di uno stile ricercato e contemporaneo capace di interpretare l’elevata qualità enologica abbinata ad una raffinata veste estetica.

Il nuovo Prosecco Doc Rosé Luxury Collection, ottenuto da uve Glera e Pinot Nero, si caratterizza per un suggestivo colore rosa fiore di pesco e un bouquet floreale e fruttato. La nuova bottiglia personalizzata, con le sue preziose lavorazioni che riprendono la tradizione dei mastri vetrai veneziani e i suoi giochi di trasparenza, esaltano l’eleganza e la raffinatezza di questo spumante. “Siamo entusiasti di poter partecipare nuovamente a Vinitaly, un appuntamento importante per tutti noi e forte segnale di ripartenza per il mondo del vino. Ci presentiamo con novità di prodotto e portafoglio che interessano i canali di distribuzione on premise ed off premise sia italiani che internazionali. - dichiara Paolo Bogoni, Chief Marketing Officer e Management Board Executive Mionetto S.p.A – “Sarà l’occasione per brindare alle ottime performance della Cantina che ha chiuso il 2021 segnando una crescita a volume a doppia cifra (+22% vs 2020) con un fatturato che ha raggiunto i 104 milioni di euro, testimonianza delle strategie aziendali e del grande impegno per l’affermazione del brand a livello globale. Oggi più che mai siamo pronti ad affrontare nuove sfide in ambito mondiale, fondate valori di un brand che fa delle sue origini, della qualità e del suo sapersi interprete stile vita italiano un punto di forza per un’anima contemporanea dal respiro internazionale”.

Mionetto sarà presente anche con il suo Prosecco Doc Biologico Prestige Collection, prima referenza nel segmento Bio del retail italiano per IRI, che risponde ai nuovi trend di consumo e alle esigenze di un consumatore sempre più attento agli aspetti salutistici e all’eco-sostenibilità. Uno spumante innovativo che esprime anche nell’immagine i valori di naturalità di un prodotto concepito nel pieno rispetto del ciclo biologico della pianta e senza l’aggiunta di prodotti chimici. Anche quest’anno, lo stand di Mionetto accoglierà i visitatori con il consueto spirito conviviale, guidandoli in un’esperienza sensoriale unica, raccontata anche sui canali social con l’hashtag #mionettoprosecco.