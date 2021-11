Performance ESG, triplice riconoscimento per Finint SGR

Triplice riconoscimento per Finint SGR, società di gestione del risparmio di Banca Finint, nel campo delle performance ESG da parte di Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), il sistema di rating indipendente e tra i più accreditati a livello globale per il benchmarking e il reporting ESG di società immobiliari quotate, fondi di proprietà privata, sviluppatori e investitori del settore immobiliare. Nel prestigioso ranking, il Fondo Housing Sociale FVG e il Fondo Housing Sociale Trentino gestiti da Finint SGR si sono posizionati rispettivamente al primo e secondo posto tra i peer group italiani GRESB Italy non listed Residential – other, sia per lo Standing Investment Benchmark (investimenti a reddito) che per il Development Benchmark (investimenti in fase di sviluppo). Inoltre il Fondo Euripide, uno dei principali fondi immobiliari gestiti da Finint SGR, si è classificato al secondo posto tra i peer group italiani GRESB Standing Investment Benchmark non listed diversified.

Il GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) è un benchmark immobiliare indipendente che valuta a livello mondiale le politiche ESG delle società immobiliari e dei prodotti attraverso rating di valutazione sui tre aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG). Quest'anno, GRESB ha preso in considerazione per la valutazione più di 1.500 entities con 5,7 trilioni di dollari di attività e oltre 100.000 proprietà sottostanti. I risultati di GRESB considerano la performance ESG degli asset immobiliari in tutto il mondo e monitorano i progressi verso gli obiettivi di sostenibilità globale. Le valutazioni raccolgono informazioni sulla performance di sostenibilità di aziende, fondi e asset, comprese informazioni su indicatori di performance, quali energia, emissioni di gas a effetto serra, acqua e rifiuti.

«Il riconoscimento che ci viene assegnato da una prestigiosa realtà come GRESB – ha commentato Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments SGR – è un risultato che ci fa onore e che testimonia l’attenzione tangibile della nostra società ai temi della sostenibilità confermando il nostro impegno alla realizzazione di investimenti sempre più responsabili dal punto di vista ambientale e sociale, a beneficio di tutti i nostri stakeholder».