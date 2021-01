Successo per Finint Sgr agli MF Investment Manager Awards 2021

La società di gestione del risparmio vince la “Tripla A” per il Fondo “Finint Bond” nella categoria “Hedge Fund/Long Performer per il fondo puro con il migliore rendimento a 5 anni”

Un nuovo riconoscimento per Finint Sgr, società di gestione del risparmio del gruppo Banca Finint che, alla prima edizione digitale degli MF Investment Manager Awards 2021 (27° dell’evento celebrativo delle eccellenze del settore), ha vinto il premio “Tripla A” per il Fondo “Finint Bond” nella categoria “Hedge Fund/Long Performer per il fondo puro con il migliore rendimento a 5 anni”.

Il premio, promosso da MF-Milano Finanza e Class CNBC, assegna i riconoscimenti, nella forma della Tripla A, tradizionale simbolo del migliore rating, alle società di gestione e ai fondi pensione che hanno registrato le migliori performance. I prodotti premiati - dai Fondi comuni alle Sicav, dai Fondi assicurativi agli Hedge Fund, dalle gestioni separate agli ETF – sono quelli indicati nell'Annuario dell'Investitore di MF-Milano Finanza, che hanno saputo coniugare trasparenza e performance. Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta con un evento in forma virtuale mercoledì 27 gennaio, hanno partecipato Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments SGR, e Filippo Napoletano, Responsabile Gestione Fondi Obbligazionari della società e Gestore del Fondo “Finint Bond”.

Il premio “Tripla A” si aggiunge ai numerosi riconoscimenti già ottenuti negli anni dal Fondo “Finint Bond”: i premi alto rendimento del Sole 24 Ore come miglior fondo alternativo italiano (nel 2015 e 2016), il premio EuroHedge nella categoria “Credit e Fixed Income” per i fondi emergenti (2017), e ben quattro riconoscimenti ai Mondo Alternative Awards come Miglior Fondo Hedge Single Manager 2017, come Miglior Fondo Hedge Single Manager 2018 e Miglior Fondo Hedge Single Manager a 36 mesi e come Miglior Fondo Single Manager 2019 nella categoria Hedge Fund come miglior performance a 12 mesi e 36 mesi.

“Finint Bond” è un fondo di investimento alternativo, istituito da Finint SGR nel 2011, che ha l'obiettivo di ricercare valore nei mercati obbligazionari grazie all'investimento prevalente in titoli ABS (Asset Backed Securities) mantenendo una ampia diversificazione, sia per asset class sia per settore e garantendo una bassa correlazione con l'andamento dei mercati finanziari. Il Fondo ha chiuso il 2020 con una performance del +4.11%, l’ultimo quinquennio con una performance del 34% facendo segnare un rendimento medio annuo dall’avvio del 9,4%.

“Riceviamo con piacere questo riconoscimento che premia la nostra società, il team Fixed Income dedicato alla gestione obbligazionaria e le straordinarie performance ottenute dal fondo in un orizzonte temporale significativo come quello quinquennale – ha commentato Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments SGR – Il premio Tripla A, che si aggiunge ai numerosi premi già assegnati a Finint Bond, è un’ulteriore dimostrazione di un modello di gestione e di investimento che ha permesso di generare e replicare nel tempo rendimenti che ci posizionano al top del ranking nazionale e internazionale ed è un riconoscimento della costante crescita qualitativa nell’attività di asset management, che conferma Finint SGR come una delle realtà di primo piano nel panorama del risparmio gestito in Italia".

“Siamo molto soddisfatti per questo ennesimo riconoscimento che premia la nostra strategia di investimento. Riteniamo che il contesto attuale, seppur molto sfidante, caratterizzato da un possibile recupero dell’inflazione nel medio periodo, non possa che rendere ulteriormente attraente un fondo come il Finint Bond che, tra le diverse caratteristiche della sua strategia, presenta un portafoglio corto di duration, con un ridotto rischio tasso e che utilizza un approccio flessibile nell’asset allocation tra i diversi settori del credito” ha commentato Filippo Napoletano, Responsabile Gestione Fondi Obbligazionari della società e Gestore del Fondo “Finint Bond”.