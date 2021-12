Fior d’arancio Colli Euganei Docg: il brindisi delle feste con il vino firmato De Giusti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E dopo il recentissimo lancio sul mercato del Prosecco Rosé Doc Millesimato Extra Dry, ora la famiglia De Giusti si appresta a far conoscere al mondo del vino, operatori ed appassionati, il suo nuovo nato: il Moscato Fior D’Arancio Docg. Uno spumante ottenuto da uve moscato giallo che crescono sulle colline dei Colli Euganei, elegante ed aromatico allo stesso tempo. La base ottenuta è vinificata con il metodo della “crio-macerazione”, pressatura soffice con immediata pulizia del mosto, che viene spumantizzato con il metodo Charmat corto. Lo spumante Fior D’Arancio con soli 6,5 gradi alcool, ha di suo un bilanciamento tra intensità e complessità aromatica. E’ un vino versatile, che si abbina bene a dolci di pasticceria secca in occasione delle Feste, e che viene proposto nell’alta ristorazione: poche bottiglie per una clientela selezionata.

“La mia passione per il Moscato Giallo Fior d’Arancio è nata mentre frequentavo i corsi Fisar per diventare Sommelier – dichiara Cristina De Giusti ad della nota azienda Manuel Caffè e produttrice di vini– da allora se ne ho la possibilità, cerco di degustare le diverse versioni di questo vino straordinario – e continua – sorseggiare lo spumante Moscato Fior d’Arancio è tutt’altro che stucchevole, anzi può essere sorprendente! Il Moscato Giallo, infatti, è un vitigno dalle 1000 sfaccettature che va conosciuto e apprezzato”. La famiglia De Giusti rappresenta nel panorama vitivinicolo italiano una piccola realtà caratterizzata dalla dinamicità dei fratelli Mauro, Cristina ed Emanuela, capace di elevare un’attività vitivinicola che utilizza la stessa passione e fermento che mette nel settore del caffè, raggiungendo traguardi ragguardevoli. Oltre alle diverse versioni di Prosecco ora alla gamma si aggiunge questa versione elegante e raffinata del monovitigno da Moscato Giallo Fior d’Arancio, autoctono per eccellenza a bacca bianca dei Colli Euganei.