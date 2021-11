Fiscalità internazionale: webinar su novità normative e aspetti operativi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, organizza la Giornata di formazione online “Temi classici ed emergenti di fiscalità internazionale”. L’appuntamento è in programma venerdì 5 novembre 2021 dalle 10.00 alle 16.30 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 5 crediti formativi. Negli ultimi anni l’internazionalizzazione e la globalizzazione dei mercati hanno determinato sostanziali evoluzioni nel campo della fiscalità internazionale che hanno impattato sulla disciplina interna e comunitaria, nell’ottica di armonizzare e rendere più fluido lo scambio delle informazioni tra le diverse amministrazioni finanziare, e sull’introduzione di misure per favorire e regolarizzare gli investimenti all’estero.

Obiettivo della giornata di formazione è dunque fornire ai partecipanti un aggiornamento sulle novità normative e sugli aspetti operativi di particolare interesse in tema di fiscalità internazionale, fornendo loro la cassetta degli attrezzi per conoscere e applicare gli istituti interni e internazionali che regolano gli scambi oltre frontiera. In particolare, la prima parte della giornata approfondirà aspetti quali la nuova documentazione del transfer price alla luce del provvedimento del 23.11.2020, il quadro RW, gli inviti dell’Agenzia delle Entrate ed il ravvedimento operoso nella regolazione dei crediti esteri e le criptovalute nella dichiarazione dei redditi. Nella seconda parte dell’incontro saranno invece presi in esame la nuova disciplina controlled foreign companies nella bozza di circolare del 5 luglio 2021, gli aspetti internazionali del trust nella bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate del 11 agosto 2021, la direttiva DAC 6 nel nostro ordinamento e il fenomeno dell’elusione nei suoi profili giurisprudenziali e di prassi.

Intervengono come relatori: Roberto Bianchi, Dottore Commercialista e Revisore Legale dell’ODCEC di Ravenna, docente ed esperto a livello nazionale di fiscalità internazionale, Gian Luca Nieddu, Dottore Commercialista e Revisore Legale dell’ODCEC di Milano, specializzato in tematiche di fiscalità internazionale, con competenze specifiche in materia di transfer pricing & business restructuring, e Ennio Vial, Dottore commercialista e revisore contabile in Treviso, esperto nella risoluzione di problematiche varie in materia di fiscalità internazionale: predisposizione di pareri, ristrutturazione di gruppi, costituzione di società estere.