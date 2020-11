Follador prosecco colleziona altri successi ai concorsi internazionali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo le recenti medaglie al Vinoway Wine Selection di ottobre, Follador Prosecco brinda a nuovi e importanti successi, nelle classifiche dei maggiori concorsi internazionali. A condurre il trionfo al Champagne Sparkling Wine World Championships 2020, la più importante competizione dedicata ai migliori champagne e spumanti del mondo, è stato Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra Dry 2019, che ha ottenuto il riconoscimento GOLD. Si tratta di un vino piacevolmente fruttato, capace di esprimere un delicato equilibrio di mela golden, pesca, pera e sentori floreali di glicine, già ampiamente ricoperto d’oro al precedente evento del mondo del vino italiano. Annata da ricordare anche per Valdobbiadene Prosecco Sup. D.O.C.G. Millesimato Extra Brut 2019 che ha incantato la stessa accreditata giuria, aggiudicandosi il premio d’argento. Un vino dal sapore delicato, al palato dinamico e piacevolmente secco, che rappresenta l’eccellenza del territorio collinare, Patrimonio dell’Umanità, grazie alle note minerali offerte dall’elevata componente argillosa e calcarea del suo terroir. Con grande orgoglio, la famiglia Follador è riconosciuta fra i protagonisti assoluti della viticoltura veneta e italiana, grazie al suo prezioso patrimonio di conoscenze e valori, consolidati in oltre 250 anni di storia. Con l’applicazione del Metodo Gianfranco Follador®, una specifica procedura a tutela dell’esclusività dei vini, l’azienda garantisce infatti un prodotto all’altezza degli estimatori più esigenti e mantiene alti gli standard di eccellenza Made in Italy. Sotto la guida dei fratelli Follador, il marchio dedica la sua attenzione costante al rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio di Valdobbiadene ed estrema attenzione nella selezione delle uve. www.folladorprosecco.com