Cassamarca, nominati il nuovo consiglio di attuazione e amministrazione

Nominati il nuovo Consiglio di Attuazione e Amministrazione e il Collegio Sindacale in carica nel quadriennio 2020-2024 Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione della Fondazione Cassamarca, riunitosi il 15 dicembre 2020, ha deliberato all’unanimità le nomine del Consiglio di Attuazione e Amministrazione e del Collegio Sindacale, riconfermando i membri in scadenza alla data del 21 dicembre prossimo. I nuovi organi, che resteranno in carica fino al 21 dicembre 2024, risultano così composti: Consiglio di Attuazione e Amministrazione - Sig. Gian Paolo Gobbo - Dott.ssa Maria Grazia Bortoli Del Consiglio di Attuazione e Amministrazione fa parte anche il Presidente prof. Avv. Luigi Garofalo. Collegio Sindacale - Dott. Mario Toso - Dott. Pietro Maschietto - Dott. Alberto Fabris Treviso.

