Francesco Zago di Pro-Gest è il nuovo presidente di Cepi ContainerBoard

In occasione del Congresso annuale tenutosi il 21 ottobre a Roma, Cepi ContainerBoard, l'Associazione Europea dei produttori di carta per ondulatori, ha eletto all'unanimità Francesco Zago (CEO Pro-Gest S.P.A) come nuovo Presidente per i prossimi 5 anni. Zago succede a Cord Prinzhorn che ha lasciato il Gruppo austriaco Hamburger per intraprendere la sua carriera al di fuori del settore della carta. Cepi ContainerBoard è un'associazione industriale europea che unisce i maggiori produttori di carta per ondulatori. L’associazione rappresenta l’industria della carta europea per un totale di oltre 31 milioni di tonnellate prodotte l’anno. Le produzioni riguardano la lavorazione di carta in materiali in fibra primaria (kraftliner, fluting semichimico) e carta per ondulatori in fibra riciclata (testliner).

Francesco Zago è nato nel 1984, dopo la laurea in International Business presso la Pepperdine University di Malibu (California), è entrato nell'azienda di famiglia nel 2007 diventando inizialmente Direttore dello stabilimento Cartiere Villa Lagarina, Cartiera ammiraglia di Pro- Gest, Gruppo privato numero uno in Italia e uno dei maggiori player in Europa nella produzione integrata verticalmente di carta, cartone, imballi e packaging, fondato nel 1973 da Bruno Zago. Francesco è diventato Amministratore Delegato del Gruppo nel 2021, continuando a ricoprire il ruolo di Responsabile della divisione Cartiere, che comprende ad oggi 6 impianti distribuiti nel territorio italiano. Insieme alle sue 3 sorelle e ai suoi genitori è attualmente azionista del Gruppo, che ha registrato un fatturato complessivo di 448,5 milioni di Euro nel 2020 e opera con 1.500 dipendenti.

Inoltre, Dott. Kurt Maier/ CEO Heinzel Group Austria è stato eletto 1° Vicepresidente e la Dott.ssa Marietta Jass-Teichmann/ CEO Papierfabrik Adolf Jass Germania come 2° Vice Presidente. Entrambi sono stati eletti all'unanimità. “Sono orgoglioso di questa carica e farò del mio meglio per portare le mie competenze a livello associativo europeo. Si tratta per me di una grande opportunità di crescita e un’occasione di confronto con i maggiori produttori di questo settore. Ringrazio infine il mio predecessore il Dott. Prinzhorn per avermi proposto al consiglio".