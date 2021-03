Federico Frasson è il nuovo rappresentante territoriale per il Triveneto di UNA

Federico Frasson, presidente dell’agenzia Fkdesign di Castelfranco Veneto, è stato da qualche giorno nominato rappresentante UNA – Aziende della Comunicazione Unite per tutta l’area del Triveneto. Frasson prima ha costruito le fondamenta sul campo con una lunga esperienza come Art Director in più agenzie. Poi nel 2000 ha creato Fkdesign, agenzia specializzata nel posizionamento e nella comunicazione di marca per la crescita del business. Da oltre 20 anni lavora al fianco delle piccole e medie imprese del nord-est conoscendo bene le esigenze del territorio di cui, da oggi, si farà portavoce.

“Ho dato la mia disponibilità perché credo molto nei progetti di sinergia – dichiara Federico Frasson – la comunicazione è un settore nel quale opero da oltre 20 anni, l’esperienza mi ha insegnato che fare squadra porta a grandi risultati. È così che interpreterò questo ruolo, cercherò la sinergia tra agenzie e tra aziende con l’obiettivo di far crescere questo territorio. Soprattutto adesso c’è bisogno di unità, c’è bisogno di sostegno, c’è bisogno di punti di riferimento e di consapevolezza, ma primo tra tutti c’è bisogno di credere in un obiettivo condiviso, superare questo momento storico difficilissimo e andare avanti più forti di prima”. La posizione di Frasson andrà a sostituire Federico Rossi co-founder di Sintesi Comunicazione. “Federico Rossi ha svolto un grande lavoro fino a qui – conclude Frasson – prenderò il suo testimone e cercherò di proseguire facendo tesoro della sua esperienza”.

Il nuovo rappresentante dell’area nordest ha da subito un importante compito, quello di lavorare al fianco delle PMI per promuovere, in particolare UNA+, l’innovativo progetto di digital transformation organizzato in partnership con Google e supportato da Confindustria Intellect che si rivolge alle piccole e medie agenzie presenti sul territorio, con l'obiettivo di accrescere le loro competenze in materia di comunicazione digitale oltre ad accreditare sul mercato le agenzie che vi partecipano allo scopo di trasformare digitalmente la comunicazione e il marketing delle PMI italiane.

“Ringrazio Federico per l'entusiasmo con il quale coglie questa importante sfida e per il lavoro che saprà svolgere per promuovere al meglio il progetto di business matching di UNA+ e tutto il ruolo di UNA in un territorio ricco di professionalità come il TriVeneto - dichiara Michele Cornetto Rappresentante Consulte Territoriali e Project Owner UNA+ - Lo sviluppo della presenza dell'Associazione su ogni territorio del nostro paese è una priorità che guiderà il lavoro dei prossimi mesi e garantirà al progetto UNA+ l'adeguata copertura e il supporto necessario per cogliere una sfida così importante come la transizione al digitale delle PMI italiane. Le recenti costituzioni delle Territoriali Lombardia e Toscana sono un segnale in questa direzione e, grazie all'ingresso di Federico in rappresentanza del Triveneto, UNA+ potrà da oggi contare sulla presenza di ogni territoriale UNA al tavolo di progetto: Nord-Ovest, Lombardia, TriVeneto, Emilia Romagna-Marche, Toscana, Lazio-Umbria-Abruzzo, Campania-Puglia”.