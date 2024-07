Nuovo azionista di maggioranza per la trevigiana Margherita srl

Il Gruppo IDAK Food, rinomato per la produzione di alimenti surgelati di alta qualità, ha annunciato un importante cambiamento nella sua struttura proprietaria. La società britannico-americana TowerBrook Capital Partners diventerà il nuovo azionista di maggioranza, sostituendo le precedenti società finanziarie Invision e Nord Holding, previa approvazione normativa. Questo cambiamento strategico mira a rafforzare la disponibilità di capitale di IDAK per sostenere la crescita delle sue aziende e facilitare ulteriori acquisizioni in Europa.

Il team di gestione consolidato del Gruppo IDAK, guidato dal CEO Christof Lehmann, manterrà una significativa partecipazione di minoranza nella società. Questa decisione garantisce la continuità e l'indipendenza operativa dell'azienda, elementi fondamentali per il proseguimento della sua strategia di crescita.

IDAK Food Group, precedentemente controllato da Invision di Zug, Nord Holding di Hannover, LGT e dal proprio management, è un gruppo fortemente interconnesso di aziende specializzate nel settore degli alimenti surgelati di alta qualità, tra cui Margherita srl, Prodal srl e ProPizza srl di recente acquisizione. Negli ultimi anni, il gruppo ha registrato una rapida espansione sia organica che attraverso acquisizioni strategiche, sia in Svizzera che all'estero, nonostante un contesto economico sfidante. L'azienda vede ulteriori opportunità per acquisizioni selettive in Europa, finalizzate all'espansione delle aree di business esistenti e allo sviluppo di nuove.

Il Gruppo IDAK è in continua crescita e ha ottenuto un grande successo sul mercato. Lehmann ha espresso ottimismo per il futuro, indicando che il supporto di TowerBrook Capital Partners permetterà di proseguire senza interruzioni la strategia di crescita orientata all'espansione. Ha inoltre confermato che il management di IDAK e delle sue società controllate, tra cui Kadi, Romer's, Margherita e ProPizza, rimarrà invariato e continuerà a detenere una partecipazione nell'azienda. Questo garantirà indipendenza e continuità, fondamentali per raggiungere l'obiettivo di affermarsi come gruppo leader paneuropeo nel settore dei surgelati di qualità.

La collaborazione con TowerBrook rappresenta un'opportunità significativa per IDAK Food Group di consolidare la propria posizione nel mercato europeo e di esplorare nuove opportunità di crescita. Con una base di capitale rafforzata, IDAK è pronta a espandere ulteriormente le sue operazioni e a mantenere il suo impegno nella fornitura di prodotti surgelati di alta qualità ai consumatori europei.