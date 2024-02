Margherita acquisisce la partecipazione di maggioranza di ProPizza

Se già al Marca, lo scorso gennaio a Bologna, nello stand si era avuto un primo gustoso assaggio, Margherita Srl, con sede a Fregona, dal 2020 è di proprietà del gruppo svizzero IDAK Food Group, specializzato in alimenti surgelati di alta qualità, di cui costituisce il segmento Pizza & Pizza Snack, conferma l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel produttore premium ProPizza Srl di Moscufo (PE), ampliando la propria gamma con prodotti di alta qualità come pinsa, focaccia e basi pizza, completando la propria offerta nella categoria della pizza surgelata premium.

«Questa acquisizione completa la nostra gamma di prodotti premium per la pizza, consentendoci di continuare a crescere sul mercato offrendo ai nostri clienti una gamma completa di prodotti di altissima qualità» spiega Andrea Ghia, Amministratore Delegato di Margherita Srl, precisando che ProPizza, fondata nel 2003 e che oggi impiega circa 40 addetti, con un fatturato di 9 milioni di euro, focalizzando la produzione di alta qualità su referenze come pinsa, focaccia e base per pizza, distribuiti principalmente in Europa e in Italia, continuerà a essere gestita dagli attuali proprietari, le famiglie Della Rocca e Falcone che manterranno una significativa partecipazione di minoranza nell'azienda, in stretta collaborazione con il management di Margherita. A confermarlo, è lo stesso AD Margherita: «Lavoreremo a stretto contatto nelle aree di vendita, innovazione e operazioni, sfruttando così congiuntamente un ulteriore e interessante potenziale di crescita».

La scelta di operare con ProPizza nasce dalla condivisione di caratteristiche distintive di ogni referenza, come l’utilizzo d’ingredienti scelti, l’accuratezza e l’artigianalità della lavorazione e il rispetto della tradizione che portano alla creazione di una vera pizza di pizzeria, tanto da consentire a Margherita di potersi fregiare del titolo di più grande pizzeria d’Italia, grazie alla presenza di 400 pizzaioli esperti che realizzano a mano tutto il processo produttivo.

Dal canto loro gli amministratori di Pro Pizza, Carmine Falcone e Luca Della Rocca, salutano l'operazione con grande entusiasmo: «Entrare a far parte di un gruppo così importante, con il quale si condividono a pieno i valori alla base del nostro percorso, aiuterà ulteriormente la crescita e la migliore diffusione dei nostri prodotti che manterranno l'alta qualità che ci ha fatto conoscere sul mercato».

Un’operazione strategica salutata con favore dallo stesso Christof Lehmann, CEO di IDAK Food Group, orgoglioso della crescita: «Il nostro obiettivo dichiarato è quello di effettuare acquisizioni strategiche e costruire una rete per la crescita fortemente collegata di aziende e produttori specializzati nel settore dei surgelati premium in Europa. ProPizza si inserisce quindi perfettamente nel nostro portafoglio”.