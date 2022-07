Dalla Marca il nuovo sistema di posa di pavimenti in legno completamente riciclabile

È stato brevettato nella Marca trevigiana, nel reparto Ricerca e sviluppo del Parchettificio Garbelotto di Cappella Maggiore, il nuovo rivoluzionario sistema di posa dei pavimenti in legno che non prevede l’utilizzo di colle o calamite e che rende il parquet ancora più sostenibile ed ecologico, oltre che totalmente riutilizzabile. Clip Up System, il sistema di posa che ha rivoluzionato il mondo dei pavimenti in legno, è infatti un ingegnoso sistema di posa in cui le la parte inferiore delle doghe di legno ha esclusive fresature longitudinali che permettono l’inserimento delle clip. È proprio l’incastro studiato dai tecnici di Garbelotto a permettere l’ancoraggio del parquet e la stabilità dell’intero pavimento. Le clip non necessitano di essere fissate al piano di posa e con la stessa semplicità di come sono state messe, le tavole potranno essere rimosse, permettendo il riutilizzo sia delle doghe sia delle clip. Il ciclo di vita del prodotto diventa quindi una parte fondamentale nella sua totalità: non solo i metodi produttivi e le materie prime sono sotto osservazione, ma anche i metodi di smaltimento. Clip Up System ha vinto il premio Domotex innovation ed è stato inserito nella Design Selection di Archiproducts.

“Stanno per essere varate norme europee sempre più stringenti sul ciclo di vita del prodotto - sottolinea Renza Altoè Garbelotto, amministratore delegato di Parchettificio Garbelotto, consigliere di Assindustria Venetocentro e Presidente del Gruppo Pavimenti di Federlegno Arredo - e verranno assegnati dei punteggi in base alla sua sostenibilità, dalla culla alla tomba. Abbiamo progettato Clip Up System pensando già anche allo smaltimento. Le doghe in legno, non utilizzando colla per la posa, possono essere recuperate e riutilizzate nel caso in cui non vengano riutilizzate tali e quali in un altro ambiente: non diventano mai un vero e proprio rifiuto, ma rimangono una risorsa. Le nuove normative europee promuovono infatti l’economia circolare e il modello di produzione “take-make-waste” viene sostituito con la ‘Reduce, Reuse, Rycicle’ attraverso modifiche che intercorrono lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla fase di progettazione fino al recupero a fine vita. Anche per rispondere a questa nuova visione abbiamo scelto di certificare tutti i nostri prodotti EPD”.

Garbelotto è stato il primo parchettificio in Italia ad aver conseguito la EPD (Environmental Product Declaration) ovvero la Dichiarazione Ambientale di Prodotto, un’importante certificazione di sostenibilità che riguarda non solo il prodotto finale ma anche l’azienda e che, in una logica di eco-design e di miglioramento ambientale, valuta attentamente gli impatti ambientali della produzione: il consumo energetico e di materie prime, la produzione di rifiuti, le emissioni di CO2, la quantità di risorse idriche necessarie alla produzione. “Per noi - prosegue Altoè -avere queste certificazioni è una mission ed è una conferma dell’impegno da parte di Garbelotto di operare in modo sostenibile e di essere, in questo senso, al passo con le richieste del mercato. Le certificazioni sono per noi un fiore all’occhiello e una dimostrazione della nostra responsabilità sociale ed ambientale”.

La sensibilità ecologica d’altronde da sempre caratterizza le scelte aziendali. Un’attenzione che si sta rivelando preziosa anche relativamente alla complicata fase che le industrie stanno attraversando a causa dell’aumento vertiginoso dei costi dell’energia. “Abbiamo ampliato le fonti di energia rinnovabili - conclude l’AD - arrivando fino a più di 600 Kilowatt picco grazie alla copertura degli stabilimenti produttivi con pannelli fotovoltaici di ultima generazione in grado di ammortizzare i costi energetici. Inoltre, recuperiamo e riutilizziamo la nostra segatura per il riscaldamento dei nostri capannoni e l’essiccazione del legno e l’impianto geometrico riscalda e rinfresca gli ambienti”. Il risultato di queste scelte è l’autonomia energetica dell’azienda all’80%.