Ghali è il nuovo brand ambassador di United Colors of Benetton 2021

Rapper che ha fatto della contaminazione la sua cifra stilistica, Ghali è già uno degli artisti più influenti della sua generazione. L’artista non sarà solo il volto di United Colors of Benetton, ma creerà una capsule collection e contenuti che celebreranno i suoi valori e quelli del brand.

Per la prima volta, dunque, United Colors of Benetton si lega ad un artista che incarna perfettamente i suoi valori. Italiano nato da genitori tunisini e cresciuto nella periferia milanese, le melodie dei suoi brani miscelano sonorità orientali ed elettroniche, mentre i testi parlano esplicitamente di dialogo e integrazione, con versi in italiano, francese e arabo. “Ammiriamo il suo stile, le sue idee, il suo atteggiamento - ha dichiarato Massimo Renon, Amministratore Delegato di Benetton Group - Siamo entusiasti di collaborare con un grande artista, ma soprattutto con un uomo che condivide i nostri valori”.

“Ogni opportunità di sperimentare ed espandere la mia arte mi appassiona – dichiara Ghali – Sono molto orgoglioso e felice di creare una capsule collection per un brand come United Colors of Benetton; per me è una grande sfida e non vedo l’ora di mettermi all’opera".