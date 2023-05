Gianpaolo Stocco nuovo presidente di Ecipa Nordest

Gianpaolo Stocco, 59 anni, è il nuovo presidente di Ecipa Nordest scarl. Cotitolare di Stocco Fratelli di Castello di Godego, azienda che dà lavoro a 45 persone e produce componenti d’arredo per la casa prevalentemente in metallo, Stocco, sposato con Lia e con un figlio, Giacomo, è presidente di Cna Castelfranco Veneto.

Alla guida di Ecipa Nordest prende il testimone dall’imprenditore Moreno De Col, che nel 2021 è stato chiamato a guidare CNA Veneto. Ecipa Nordest è la società di formazione e servizi delle CNA del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Ecipa Nordest fa parte di una rete nazionale con uffici regionali e provinciali in tutta Italia ed ha un ufficio a Bruxelles. La sede centrale è a Venezia, mentre le unità locali si trovano nei vari distretti del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Il commento

«Mi sento onorato per il prestigioso incarico - afferma il neopresidente -: la formazione delle risorse umane in azienda è fondamentale per la riadeguare il nostro sistema produttivo alla fase di trasformazione in atto. Ecipa Nordest è già un’eccellenza, un fiore all’occhiello del sistema Cna – continua Stocco -. L’obiettivo del mio mandato è valorizzarla ulteriormente, farne conoscere le potenzialità e i servizi ad una platea sempre più ampia di artigiani e professionisti, unitamente all’importanza della formazione continua per mantenere la competitività e attrarre investimenti e intelligenze».