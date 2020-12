Global Startup Program di Dubai: selezionato lo "smart bed" di un'azienda trevigiana

Valiamo è un’azienda montebellunese innovativa specializzata nella produzione di arredi attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico. Fondata da 2 giovani imprenditori con anni di esperienza alle spalle nella consulenza del settore medico in Asia e negli Emirati arabi, si è particolarmente distinta nel 2020 per la sua impronta giovanile e tecnologica. Valiamo ha infatti sviluppato e brevettato il primo "smart bed" dotato di intelligenza artificiale.

"Angelo" (questo il nome del sistema) è un dispositivo elettronico con elevate capacità di calcolo, corredato di speciali sensori che sanno cogliere ed interpretare i principali parametri vitali del paziente mentre è disteso sul letto, ma in modo non invasivo, senza che sia collegato alcun filo al corpo umano; Angelo elabora i dati in real time, tramite la rete wifi dell’ospedale, e li mette a disposizione sui dispositivi mobili nelle mani del personale sanitario, senza quindi l’uso di collegamenti o macchinari di monitoraggio invasivi. Utilizzando l’intelligenza artificiale grazie a sofisticati algoritmi, il sistema Angelo permette ai sanitari di monitorare in continuo e con elevata precisione l’attività dei pazienti e i loro movimenti, inclusi respirazione, temperatura, battito cardiaco. Inoltre il sistema monitora il movimento dei pazienti e previene così il verificarsi di eventi avversi come la caduta fuori dal letto, ovvero le lesioni da ducubito.

Grazie a questo sistema Valiamo è stata selezionata come una delle più meritevoli aziende Italiane per partecipare al prestigioso Global Startup Program organizzato dall’ICE e Dubai Future Foundation, organizzazione Governativa costituita per volontà dell’Emiro di Dubai Al Maktoum. Il programma si svolgerà all’interno del Museo del Futuro, che è appena stato completato e presso cui opera il Dubai Future Accelerator, programma che facilita la collaborazione tra enti governativi ed organizzazioni private con PMI innovative provenienti da tutto il mondo, con lo scopo di favorire la creazione di soluzioni atte a fronteggiare le sfide del futuro. Valiamo sarà presente a Dubai da Febbraio 2021 per 2 mesi e durante il programma svilupperà una seconda versione più avanzata di intelligenza artificiale per arrivare ad avere “Letti che Curano”.

“Siamo orgogliosi di poter rappresentare la Marca Trevigiana a questo programma - afferma Davide Parolin, Avvocato e A.D. di Valiamo SRL che ha sede a Montebelluna - questa è un’occasione per crescere e adeguarsi a un mercato in veloce evoluzione tecnologica. In questo modo vogliamo aiutare tutto il personale sanitario con nuove tecnologie a distanza, con cui semplificare il loro intervento e soprattutto migliorare la vita del paziente a letto. Questo traguardo per Valiamo rappresenta inoltre la possibilità di rafforzare il Made in Italy nel mondo anche nel settore medicale e soprattutto valorizzare le eccellenze produttive della marca trevigiana e della nostra regione”.