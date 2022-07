Le bottiglie con la livrea dorata di Bottega protagoniste al Magna Grecia Film Festival

In attesa della Mostra del Cinema di Venezia e dopo aver presenziato alla Notte degli Oscar (in versione Francis Coppola) le bottiglie dorate di Bottega saranno protagoniste, a Catanzaro, da oggi al 7 luglio, al Magna Grecia Film Festival, la kermesse ideata e diretta da Gianvito Casadonte alla quale sono previsti arrivi di grandi attori internazionali, primo fra tutti Richard Gere, da registi (john Landis) e da Stefania Sandrelli, personaggio importante in particolare per Bottega visto che l'attrice viareggina (con Giiovanni Soldati) da 30 anni è socia nella produzione di una linea di Chianti