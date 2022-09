Google Analytics: Calicantus punta a sistemi alternativi per risolvere i rischi legali di Ga4™

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È una data già fissata nelle agende aziendali quella del 1 luglio 2023, quando la raccolta dati tramite lo strumento Google Universal Analytics™ cesserà la sua attività dopo oltre 10 anni, vincolando le modalità di acquisizione di informazioni dettagliate sulla customer experience e condizionando le strategie di digital marketing. In questo periodo le realtà imprenditoriali si trovano faccia a faccia con la nuova piattaforma GA4™, diverso da UA™ come struttura e differente nei report, così come nelle metriche tracciate: anche se manca più di un anno, il momento per attivare il nuovo sistema e raccogliere i dati con la nuova piattaforma è indispensabile già da ora per ricavare almeno 12 mesi di insights fondamentali per gestire le attività digital del brand. L’utilizzo di GA4™ non tiene però conto della conformità al GDPR: infatti a partire dalla metà del 2022, il sistema non risulta in linea con le normative, nonostante l'aggiunta di funzionalità extra incentrate sulla privacy, a causa dell'invalidazione del Privacy Shield nel 2020. “GA4™ ha ancora una situazione ambigua con le autorità di regolamentazione europee – sottolinea Valentino Bergamo, CEO di Calicantus srl - la principale soluzione con visione a lungo termine è adottare una “digital data strategy” aziendale e iniziare a raccogliere e analizzare dati con strumenti first party, ossia software che permettono la raccolta delle informazioni digitali senza passare per un sistema esterno/software proprietario, come è appunto Google Analytics.”

L’impiego di software di tracciamento “first party” offre molti vantaggi come l’anonimizzazione completa dei dati; la raccolta del consenso facile e l’utilizzo di cookie proprietari per impostazione predefinita. Modifiche sostanziali nell’aspetto operativo, che richiedono nuove abitudini nella reportistica, oltre alla necessità di competenze IT/Analytics: per questo Calicantus ha studiato una soluzione su misura per ogni tipo di Brand, garantendo tutte le funzionalità necessarie per mantenere al 100% la proprietà dei dati di traffico, ora asset aziendale proprietario di valore. Leader nella gestione dell’e-commerce e nel favorire la crescita degli store online tramite un servizio full outsourcing dal 2008, l’azienda di Quarto d’Altino ha trasmesso un webinar sempre disponibile su youtube per un approfondimento online volto a raccontare il piano risolutivo, per ottenere un'alternativa a Google Analytics™ nel completo rispetto del GDPR. www.calicant.us