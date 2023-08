Gruppo Grigolin, obiettivo sostenibilità: attivati due mega impianti fotovoltaici

Il Gruppo Grigolin ha avviato un importante percorso verso la transizione green, per ridurre l’impatto ambientale della propria attività, cercando di coniugare economia e sostenibilità. Fornaci Calce Grigolin, società del Gruppo, oggi tra le maggiori realtà a livello nazionale ed europeo nel comparto dell’edilizia e dei materiali per le costruzioni, con headquarter in provincia di Treviso, ha installato un mega impianto fotovoltaico di ultima generazione nello stabilimento di Bosco Marengo (AL) per una superficie di oltre 15 mila metri quadri e una produzione media annua di circa 1.300 MWh, così da rendere la sede autonoma e interamente alimentata a energia verde a Km0, con un risparmio di ben 845 tonnellate di CO2 all’anno.

A questo nuovo impianto si aggiunge quello in fase di attivazione e già installato nello stabilimento di Fornaci Grigolin a Ponte della Priula in grado di generare 320 MWh annui, sufficienti a soddisfare le esigenze energetiche del reparto di segatura che alimenta poi i forni per la calce nei quali, per ridurre al minimo il contenuto di zolfo, viene utilizzato come combustibile la biomassa (principalmente segatura, materiale di scarto che andrebbe in alternativa smaltito) generando a tutti gli effetti un sistema di alimentazione circolare e sostenibile. I due nuovi impianti fotovoltaici rappresentano solo una parte delle azioni intraprese dal Gruppo Grigolin che, pur operando in un comparto in cui le emissioni sono state definite dalla stessa Unione Europea “hard to abate”, è determinato a investire in “energia pulita” e a mettere a terra tutti gli investimenti che consentiranno di diminuire l’impatto dell’attività sull’ambiente.

Come Fornaci Calce Grigolin, anche le altre società del Gruppo stanno adottando strutture e soluzioni operative per contenere l’impatto ambientale. Da tempo le due sedi trevigiane di SuperBeton, a Nervesa della Battaglia e a Volpago del Montello, si sono dotate di impianti fotovoltaici che alimentano i rispettivi stabilimenti. Anche Magnetti Building ha dotato lo stabilimento produttivo di Carvico (BG) di un grande impianto fotovoltaico la cui energia generata viene interamente riutilizzata per le attività in loco. L’attenzione del Gruppo Grigolin nei confronti dell’ambiente non si limita agli impianti fotovoltaici: i forni sono oggetto di attività di revamping, così da efficientarli e ridurne il consumo energetico. Magnetti Building, l’azienda di Carvico, da duecento anni nel settore dell’edilizia e specializzata nella costruzione di fabbricati industriali prefiniti in calcestruzzo e acquistata dal Gruppo Grigolin nel 2022, ha avviato un percorso verso la sostenibilità molto articolato, che si traduce non solo nell’implementazione di una fabbrica a ciclo chiuso -l’azienda raccoglie gli scarti di calcestruzzo e li riutilizza direttamente nello stabilimento grazie a un impianto di riciclo- ma nell’investimento in attività di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale di tutta la filiera produttiva e realizzare per i propri clienti edifici con prestazioni energetiche e strutturali estremamente efficienti. Magnetti infine, quest’anno redigerà il suo primo bilancio di sostenibilità.

Il commento del Gruppo: «Considerata l’elevata incertezza legata ai costi e agli approvvigionamenti energetici, abbiamo ritenuto di dover avviare tutte le soluzioni, per quanto possibile, per rendere le nostre aziende sempre più autonome. Non solo: in quanto attori economici rilevanti, riteniamo sia doveroso fare la nostra parte, per limitare, se non addirittura azzerare, il nostro contributo negativo al cambiamento climatico. Lavoriamo costantemente per individuare nuovi metodi di lavorazione e soluzioni che ci consentano di ridurre sprechi, consumi energetici, produzioni inquinanti. Abbracciamo il concetto di transizione energetica e lo facciamo nostro».