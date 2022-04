Grisport, l'azienda di Castelcucco presenta le nuove sneaker per la primavera-estate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Per la Primavera-Estate 2022 Grisport, azienda di Castelcucco, non pensa soltanto ad una sneaker confortevole per il piede di chi la indossa, ma anche ad una che sia un vero e proprio “inno al colore”. Nelle sneaker femminili che compongono la nuova Linea CITY, infatti, spiccano colori come il giallo – che rimanda alla rinascita ed allo splendore del sole - l’azzurro, l’arancione ed il rosso. Colori accesi e vivaci che rimandano alla gioia e all’allegria di stare all’aria aperta. Il sistema di costruzione della scarpa, appositamente studiato da Grisport per la collezione Active, permette di ottenere il massimo del comfort in ogni situazione, sia in posizione eretta che durante la camminata, generando così una sensazione di assoluto benessere. Brevetto esclusivo Grisport, l’Active offre differenti “plus” alla calzatura. Da una soletta in pelle forata che permette l’areazione ad un sottopiede ai carboni attivi anti-odore, igienizzante e con riciclo d’aria passando per: molle che massaggiano il piede durante la camminata ed intersuola con microbolle d’aria.