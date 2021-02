Gruppo Florian: il 2021 inizia con l’assunzione di dieci nuove persone

Il 2021 del Gruppo Florian si apre con l’assunzione di dieci nuove figure professionali. In un momento di generale sfiducia, il Gruppo Florian si contraddistingue dunque per una netta inversione di rotta visto che, nonostante la situazione pandemica, il 2020 si è chiuso con uno sguardo fiducioso al futuro. Nei primi due mesi del 2021 sono state difatti assunte 10 nuove figure che saranno impiegate dalla produzione alla movimentazione prodotto.

I nuovi inseriti nell’azienda Florian Legno sono principalmente giovani in cerca di stabilità lavorativa o personale in cerca di ricollocazione nel mondo del lavoro. I nuovi assunti sono stati accolti da Antonio Battaglia (Amministratore delegato di Florian Legno) con un primo gesto simbolico; la consegna della mascherina. Un’azione volta a rafforzare ancor maggiormente il senso di rispetto delle normative antiCovid. “Un gesto doveroso nei confronti dei nuovi arrivati; vorremmo trasmettere ai nuovi dipendenti che il rispetto delle regole è importante per il corretto svolgimento delle giornate all’interno dell’azienda. Auguro ai nuovi dipendenti di farsi coinvolgere dalla nostra passione per il legno e dalla nostra professionalità”.