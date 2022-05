Un trevigiano spaziale sull'edizione italiana di Harvard business review

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Marca Trevigiana sforna idee e talenti spaziali. Sul numero di giugno della prestigiosissima edizione italiana di Harvard Business Review ( della grande e famosa università di Boston a firma di Alessandro Sannini c'è un interessante approfondimento sulle PMI spaziali italiane. Il trevigiano da più di cinque anni si occupa della nuova economia dello spazio creando un vero e proprio movimento di pensiero sulle ricadute economiche e sulle grandi opportunità per investitori e aziende con operazioni di finanza strutturata come Private Equity e Quotazione in Borsa. Anche per il Veneto lo spazio è una grandissima opportunità per esempio connessa all'Agricoltura e all'uso dei satelliti per la salvaguardia del territorio e secondo Sannini ci sarebbero grandissime possibilità per l'attrazione di investimenti industriali anche nelle nostra marca gioiosa. In ogni caso lo spazio è molto vicino a noi, almeno 36 volte al giorno. E' però interessante rilevare che anche Treviso ha dei talenti in settori emergenti e high tech come lo Spazio ed è di buon auspicio per il futuro.