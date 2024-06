Impresa futuro, cinque eventi promossi da Confartigianato per le imprese della Marca

Un ciclo di cinque eventi per offrire visioni di futuro sulla governance del territorio così come sugli scenari della politica locale, il lavoro che cambia e l’intelligenza artificiale. Impresa futuro è il titolo della nuova rassegna di eventi promossa da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Si comincia venerdì 21 giugno, alle 18.30, nell’Hangar La Fornace di Asolo sul tema: "Un territorio, un progetto, un governo". Relatori della serata Patrizia Messina, Università di Padova, direttore del master in Manager dello sviluppo locale e sostenibile, che interverrà su “La capacità istituzionale dei governi locali e regionali come fattore competitivo di un territorio”. A seguire “La qualità del paesaggio e l’importanza del progetto”, tema che sarà affrontato dalla professoressa Viviana Ferrario, Università Iuav di Venezia, referente del Rettore per i rapporti con il Nordest. Infine, Maurizio Gasparin, segretario generale della Programmazione della Regione Veneto, parlerà delle “Politiche regionali di riordino territoriale”.

Impresa futuro proseguirà il 27 giugno a Treviso, presso la Camera di Commercio, con un occhio rivolto alla politica con il tema “Dopo le urne – Gli esiti elettorali, il loro impatto su economia e territorio”. L’11 luglio a Santa Lucia di Piaveper rispondere alla domanda “Esisterà ancora l’imprenditore della porta accanto?”. Il 26 settembre a Vittorio Veneto sarà la volta di “Alla ricerca del lavoro perduto – L'occupazione tra nuovi stili di vita e immigrazione”. Infine, il 10 ottobre a Castelfranco Veneto, il percorso si chiuderà analizzando il tema “Umani e umanoidi: l'era dell'intelligenza artificiale - La rivoluzione tecnologica tra apocalittici e integrati”.

Il commento

«La posta in gioco è dimostrare - puntualizza Oscar Bernardi - come sia possibile un modello d’impresa, di governo e di società, che sia sostenibile dal punto di vista economico, umano, sociale, senza per questo tradire la cultura e l’identità della Marca. L’obiettivo è di indicare dei percorsi, necessariamente sinergici, offrendo alle imprese, come anche alle istituzioni locali e alla società civile, una visione di futuro davvero sostenibile, dove possano trovare cittadinanza i valori che contraddistinguono le nostre comunità, rendendoli competitivi nel mondo che cambia. Auspichiamo che alla fine di questo percorso - conclude il presidente Bernardi - restino delle visioni capaci di ispirare i vari soggetti che hanno la responsabilità di trasformare verso la modernità l’ecosistema impresa-territorio-comunità della Marca Trevigiana. A ciascuno, poi, la propria responsabilità di agire. Con una consapevolezza: urge una visione conbrisa, perché non è più immaginabile affrontare le trasformazioni senza la capacità di fare sistema».