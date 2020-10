“Infinite Evolution”: nuove idee di business per rispondere alle sfide lanciate dal Covid

A seguito della pandemia, il mercato è cambiato in modo così rapido che molte imprese si sono trovate impreparate nel dare una pronta risposta alle nuove sfide. Molti ambiti che davamo per consolidati oggi stanno dimostrando di non riuscire a sostenere i piani di sviluppo. Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno | Dolomiti: “Le istituzioni devono dare risposte, rapide e puntuali, realizzando iniziative davvero utili per le nostre imprese, così da sostenere la ripresa dalla fase pandemica in atto”. Giancarlo Corò, Direttore del Centro SELISI - Università Ca’ Foscari di Venezia: “L’emergenza Covid ha messo in difficoltà molte imprese, ma sta anche accelerando processi di innovazione che dobbiamo saper guardare con attenzione e fiducia”. “Affrontare la sfida del Covid ci impone oggi di agire, collaborando per poter disegnare nuove traiettorie e tornare a crescere in modo sostenibile” sostiene invece Patrizio Bof, Fondatore e Presidente dell’innovation hub InfiniteArea, ideatore e partner tecnico del progetto.

“Infinite Evolution” è un programma di innovazione progettato per far evolvere nuove idee di business a partire dalle sfide affrontate dalle imprese di alcuni dei settori economici maggiormente interessati dalla pandemia: riuscire a rispondere a nuovi fabbisogni nel settore turistico, ripensare gli spazi di lavoro con lo smart-working, integrare i processi logistici dell’e-commerce. Ciascun ambito vedrà all’opera dei gruppi di lavoro composti da docenti, assegnisti di ricerca, esperti di dominio aziendali e universitari, giovani laureati selezionati da JEst – Junior Enterprise. Il team di InfiniteArea faciliterà i processi di co-creazione e di innovazione aperta, basati su sfide di business condivise con le aziende, con l’obiettivo di sviluppare e validare dei prototipi di servizi digitali. Il percorso, fatto di workshop in presenza e online a partire da ottobre, vedrà l’utilizzo di metodologie derivate dai più celebri approcci all’innovazione, come design thinking, design sprint, lean startup.

Corò: “L’Università non può sottrarsi alla sfida di immaginare un futuro possibile, e deve perciò lavorare con imprese e istituzioni per costruire nel territorio le condizioni di uno sviluppo più sostenibile e inclusivo. Il progetto Infinite Evolution è un’occasione preziosa per coinvolgere studenti, docenti e ricercatori in questa straordinaria sfida economica e culturale”. L’iniziativa è realizzata nell’ambito di un progetto di collaborazione fra la Camera di Commercio di Treviso – Belluno | Dolomiti e l’Università Ca’ Foscari di Venezia - Centro SELISI. Afferma il presidente Mario Pozza: “Da tempo collaborano proficuamente su temi che la Camera di Commercio tratta con grande attenzione, in quanto coincidenti con la mission istituzionale: turismo, internazionalizzazione, digitalizzazione, orientamento al lavoro e alle professioni. Lavorare in modo congiunto, con grandi partner, è il modo giusto: mettiamo insieme imprese, esperti della Camera di Commercio di Treviso - Belluno| Dolomiti e di settore, per individuare le sfide da cui partire e per sviluppare idee, proposte e progetti, accompagnando i cambiamenti e la ripartenza, verso nuove forme di impresa e di processi/prodotti”. Le aziende che desiderano conoscere l’iniziativa possono iscriversi al primo appuntamento che si terrà martedì 6 ottobre alle 16.30 in modalità webinar. Info e iscrizioni: https://infinitearea.com/ia-evolution.