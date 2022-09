International Poke Day: Conegliano sul podio della città più amanti del poke

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Quanto poke è stato ordinato in Italia dal 2015, anno di arrivo di Deliveroo nel nostro Paese, ad oggi? Messe insieme, le ciotole di poke ordinate coprirebbero una superficie di 33.500mq, pari a quella dell’intero Stadio Olimpico di Roma! A rivelarlo è Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, in vista dell’International Poke Day che si celebrerà in tutto il mondo mercoledì 28 ottobre. Per questa occasione, Deliveroo ha scattato una fotografia del fenomeno poke in Italia - il cui consumo si è sviluppato anche grazie alla crescita dell’online food delivery - e ha chiesto ai propri utenti quali sono gli ingredienti che proprio non possono mancare per la ricetta del poke perfetto. Deliveroo, che conta 1.800 ristoranti dai quali poter ordinare poke, ha registrato, nel secondo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un incremento degli ordini di poke del 73%. Tra le tipologie più amate, il salmon poke è in cima alle preferenze, davanti alla versione chicken, all’exotic salmon, al spicy salmon e allo spicy tuna. Secondo la classifica delle 10 città che più amano ordinare poke a domicilio considerando gli ordini di poke sul volume totale degli ordini - al primo posto c’è Lucca, davanti a Vercelli (VC) e Conegliano (TV). In quarta posizione Viterbo seguita da Parma. Arezzo, Seregno (MI), Terni, Viareggio (LU) e Nocera Superiore (SA) chiudono la TOP10.