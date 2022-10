Supermercati Visotto, inaugurato il decimo punto vendita nella Marca

Supermercati Visotto ha inaugurato giovedì mattina, 6 ottobre, il nuovo IperVisotto di Pieve di Soligo alla presenza della famiglia Visotto, della dirigenza Bennet e delle autorità locali tra cui il sindaco Stefano Soldan e il vicesindaco Luisa Cigagna. il presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno Mario Pozza, Don Giuseppe parroco di Pieve di Soligo e dei primissimi clienti.

Il vicepresidente del gruppo, Roberto Visotto, ha rappresentato la famiglia nel discorso di apertura: «Questo è il nostro 25esimo punto vendita, il numero 15 in Veneto e il decimo in provincia di Treviso. Quello di Pieve di Soligo è un territorio che abbiamo finora solo sfiorato con i nostri supermercati di Santa Lucia di Piave e Cappella Maggiore e oggi siamo qui per dare il nostro contributo e operare attivamente nella crescita e nello sviluppo anche di questa nuova area nella quale ci inseriamo. Da più di 60 anni siamo presenti tra Veneto e Friuli: qui abbiamo le nostre radici, questo è il territorio che amiamo e qui ci mettiamo al servizio delle persone che lo vivono, nella maniera migliore che conosciamo. Ovvero con la nostra formula: che è convenienza e risparmio a prezzi bassi tutto l’anno. Tutti devono essere certi che la spesa qui è conveniente, l’assortimento è ampio e include, oltre alle migliori marche, anche specialità locali selezionate con cura. Il risparmio deve essere una promessa per tutti e il potere d’acquisto dei clienti, soprattutto in tempi così incerti, deve essere tutelato. Tre grandi novità caratterizzano il punto vendita di Pieve di Soligo: cucina, pasticceria e pescheria. Colgo questa occasione per ringraziare tutti i nostri collaboratori e faccio un augurio, a chi comincia oggi, affinché la vostra professionalità, passione ed entusiasmo possano dare energia ad un organismo vivo come un ipermercato».

La storia

Da più di 50 anni l'azienda opera nel settore della distribuzione organizzata con punti vendita (sia super che ipermercati) distribuiti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La storia della Famiglia Visotto, di origini trevigiane, è legata a doppio filo al territorio in cui opera: prezzi bassi, vasto assortimento e accurata selezione di eccellenze del territorio sono i suoi punti di forza.