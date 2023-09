Iscrizioni ai nuovi corsi per tecnici della calzatura della fondazione Sportsystem di Montebelluna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo il successo dei corsi realizzati nell’AS 22-23, che hanno visto la partecipazione di 60 corsisti con grande soddisfazione da parte degli studenti e delle imprese, Fondazione Sportsystem sta ultimando la programmazione dei nuovi corsi per l’AS 23-24. Sono 3 i corsi in partenza in autunno, rivolti a occupati e inoccupati che desiderano acquisire o consolidare competenze chiave per il Distretto: - Corso Orlatura per la Calzatura Sportiva: una figura fondamentale per l’ottima riuscita di una calzatura di pregio, che richiede destrezza e buona manualità. Il corso, della durata di 120 ore, si sviluppa in 15 incontri di sabato, con attività prevalentemente pratiche svolte in laboratorio e prova finale. Inizio corso 23 settembre, termine iscrizioni 20 settembre. - Corso Modelleria Calzatura Sportiva: per imparare a disegnare e progettare una collezione di calzature a partire dall’analisi dei trend e di un concept di prodotto. Il corso, della durata di 220 ore, si sviluppa in 27 incontri di sabato. Le lezioni alternano incontri teorici in aula e attività pratiche in laboratorio con prova finale. Inizio corso 30 settembre, termine iscrizioni 27 settembre. - Corso CAD e RHINO 2D e 3D: per sviluppare, attraverso software di rendering, immagini tecniche, emozionali o fotorealistiche interpretando la meglio le necessità del committente. Il corso, della durata di 60 ore, si sviluppa in 7 incontri di sabato. Le lezioni si svolgono in aula. Inizio corso 11 novembre, termine iscrizioni 8 novembre. “Stiamo lavorando a una proposta formativa per l’AS 23-24 particolarmente ricca e articolata” commenta Armando Cietto, Consigliere con delega alla formazione per la Fondazione Sportsystem. “Partiamo proprio dalla conferma dei 3 corsi di Orlatura, Modelleria e CAD e RHINO, che già l’anno scorso si sono dimostrate tra le competenze più richieste dalle nostre imprese. L’aggiornamento di figure professionali chiave del nostro Distretto è uno dei pilastri delle attività della Fondazione Sportsystem, e strategica per la crescita e lo sviluppo del otessuto imprenditoriale.” Per ulteriori informazioni https://fondazionesportsystem.com/formazione/ Per costi e iscrizione, segretario@fondazionesportsystem.com