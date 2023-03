Keyline lancia sul mercato la duplicatrice da mille chiavi al giorno

Rivoluzione nel mondo della duplicazione di chiavi. A firmarla è la Keyline Spa di Conegliano. D?ora in poi, grazie all?innovativa macchina semi industriale compatta in grado di produrre 1.000 copie al giorno, sarà più facile per gli specialisti (in termine tecnico, locksmith) fornire duplicati per i sistemi a chiave unificata utilizzati in grosse realtà, come ospedali o enti governativi. La rivoluzionaria macchina si chiama ProCenter. Ha dimensioni più grandi delle normali duplicatrici, ma soprattutto permette non solo di caricare le chiavi, tagliarle, cifrarle, ma anche di marcare la testa. Insomma, una vera e propria innovazione tecnologica resa possibile dall?operazione portata a termine lo scorso anno dal Gruppo Bianchi 1770, proprietario di Keyline, con l?acquisizione dell?azienda svizzera EBZ System-Service.

La straordinaria duplicatrice, presentata alla fiera Security Essen dello scorso anno, è destinata principalmente ai mercati dell?Europa centro-occidentale e settentrionale, dove sono presenti questo tipo di sistemi a chiave unificata (Germania, Austria, Svizzera, Italia, Francia e paesi scandinavi). «Si tratta ? spiega il General Manager della filiale Keyline Italia, Stefano Sfreddo ? di chiavi punzonate o ad alta sicurezza che in passato potevano venir duplicate solo da macchine industriali non esistendo sul mercato una macchina con caricatore automatico in grado di farlo». Si tratta, come precisa l?Amministratore delegato, Giacomo Alpago di «una soluzione efficiente destinata a particolari locksmith che hanno necessità di tagliare in tempi brevi un gran numero di chiavi».