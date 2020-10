Il gruppo "Kiwa Italia" acquisisce la maggioranza di Crei Ven

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Gruppo Kiwa Italia, leader nel settore delle Certificazioni, Ispezioni e Prove, ha acquisito la maggioranza (86%) del Laboratorio CREI Ven di Padova, fondato nel 1995 e operante prevalentemente nel settore elettrico. Con questa operazione, ampiamente in linea con gli obiettivi di crescita del Gruppo Kiwa Italia, prosegue l’azione di consolidamento dell’intero gruppo nel settore dell’energia, soprattutto quella prodotta da fonti rinnovabili, già avviata con l’acquisizione della società Moroni&Partners, nell’agosto del 2019. Con l’ingresso di CREI Ven nel Gruppo, Kiwa Italia si arricchisce di competenze, risorse ed esperienze necessarie allo sviluppo e alla crescita di lungo periodo, sia a livello nazionale che internazionale. A conclusione dell’operazione, il Presidente del Gruppo Kiwa Italia, Ing. Mariella Pozzoli, ha sottolineato come “l’acquisizione di CREI Ven ci fornisce l’opportunità di completare il nostro portafoglio di servizi e tecnologie, permettendoci di offrire ai nostri clienti, e più in generale al mercato, sempre alla ricerca di partner affidabili, il valore aggiunto di una proposta di attività realmente completa, unica nel panorama delle Società TIC in Italia. Per facilitare il processo di integrazione tra le diverse Società del Gruppo, alla guida di CREI Ven, in qualità di Presidente, è stato designato Giampiero Belcredi, COO dell’intero Gruppo e Vicepresidente di Moroni&Partners, che ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto nel Gruppo Kiwa Italia al Team di CREI Ven , la cui esperienza, maturata in decenni di attività, contribuirà alla nostra continua crescita e alla diffusione dei nostri servizi.” Advisor dell’operazione è stato: Studio Legale e Tributario Liberati Tittaferrante & Associati.