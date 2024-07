L'agenzia Kora comunicazione riceve il Premio Agorà

Kora comunicazione, agenzia di comunicazione integrata di Vittorio Veneto, ha ricevuto il bronzo regionale del Premio Agorà per il progetto "Kitchen symphony” realizzato per Silko – Ali Group, azienda vittoriese specializzata nella progettazione e realizzazione di attrezzature professionali in acciaio inox per il settore della ristorazione.

La cerimonia di consegna si è svolta venerdì 28 giugno 2024 a Firenze, presso la sede del Consiglio Regionale della Toscana. Il Premio Agorà è nato in Sicilia nel 1986 con lo scopo di valorizzare e incentivare la comunicazione pubblicitaria. Ogni anno vengono selezionate campagne di advertising e progetti di comunicazione, premiando sia le agenzie che le hanno create, sia i clienti commissionari. La giuria del premio si avvale di 30 componenti provenienti da tutta Italia al fine di una valutazione completa ed equilibrata dei partecipanti e dando inoltre incentivo alla partecipazione di diverse agenzie disseminate sul territorio nazionale.

“Kitchen symphony” è il concept che Kora ha ideato per raccontare Silko come un’orchestra, in cui il ruolo di ognuno viene valorizzato per le sue peculiarità ed è al contempo parte di un team con cui si integra e coordina. Questa nuova narrazione aziendale ha trovato ampio sviluppo in diversi ambiti e ha fatto da filo conduttore per la nuova comunicazione istituzionale, web e social dell’azienda. La presentazione completa del progetto a questo link:

https://www.koracomunicazione.com/project/elementi-di-comunicazione-in-sinergia/

Il Premio Agorà rappresenta un importante traguardo che si aggiunge ad ulteriori conferme che l’agenzia ha ricevuto negli ultimi anni: tra le più significative, l’inserimento all’interno dell’ADI Design Index 2021 del progetto di exhibition design per lo stand di ABS Group ad Euroshop 2020, la nomina tra i tre finalisti ai Glocal Brand Awards al Brand Festival di Jesi con un importante progetto di rebranding per il cliente vittoriese Montexport e il premio Fedeltà al lavoro e progresso economico della Camera di Commercio di Treviso-Belluno.

Tre riconoscimenti che dimostrano quanto le attività e i servizi di Kora Comunicazione siano trasversali: i progetti che realizza spaziano infatti dallo sviluppo di brand identity e graphic design al marketing e alla comunicazione digitale, dalla progettazione allestitiva alla produzione di contenuti per tecnologie interattive.

Aziende artigianali e industriali principalmente del Nord Italia, enti pubblici, istituti bancari: i clienti dell’agenzia di comunicazione, che, insieme alla sister company ABS Group, ha sede nel recentemente recuperato complesso industriale “Marinotti” a Vittorio Veneto, sono eterogenei e principalmente fidelizzati da molti anni.

Non solo competenze specialistiche di marketing, copywriting, grafica creativa, web design e progettazione allestitiva, ma anche ascolto, confronto, condivisione e la capacità di elaborare progetti unici e su misura per i propri clienti. Un vero e proprio “marchio di fabbrica” che contraddistingue tutto il team di Kora, guidato da Francesca Posocco e formato da 8 dipendenti, tutte donne, in maggioranza under 40 e in azienda da oltre 10 anni: una garanzia di continuità e competenze “in house” per tutti i clienti.