L'Incredibile bilancio di sostenibilità di Bottega

Bottega spa ha diramato il proprio bilancio di sostenibilità con cifre che hanno dell'incredibile. Ha ridotto il consumo di acqua da 4,4 litri nel 2021 a 2,31 litri nel 2022 per ogni litro di vino prodotto. L'utilizzo dell'acqua per la geotermia è passato da 314140 mc a 230147. A causa delle elevate temperature invernali il riscaldamento è stato impiegato in misura più limitata e modulato la climatizzazione in base al numero delle persone in ufficio. In ogni caso l'acqua di falda prelevata viene poi reimmessa nel ciclo. L'azienda ha introdotto sistemi evoluti che purificano al 100% le acque di raffreddamento dei sistemi compressori, per un totale di utilizzato di 7410 lt/anno. Va quindi sottolineato che l'acqua di riferimento rimane pura a fine percorso. Si è diminuito il consumo di energia elettrica necessaria alla produzione di un litro di vino, grappa e liquore. Nel dettaglio si è passati da 0,29 kWH NEL 2020 A 0.23 kWh nel 2021 e a 0,18 l'anno successivo per ogni singolo litro di vini, grappe o liquori prodotti. Una buona parte di tale energia viene autoprodotta con sistema fotovoltaico in misura del 40%. E' inoltre previsto un ampliamento che determinerà presumibilmente un incremento fino all'80% nei mesi compresi tra aprile e ottobre. Siè ridotto il consumo di detergenti del 43% e il consumo di azoto - 32%. Nel bilancio di sostenibilità non vengono include alcune importanti specificità di Bottega ad elevato valore green. Tra queste il riciclo della carta siliconata, l'impiego di bottiglie scure prodotte con almeno il 50% di vetro riciclato, l'utilizzo esclusivo di cartoni e cataloghi certificati FSC Mix, la scelta della vernice ad acqua per le bottiglie metallizzate, la coltivazione dei vigneti secondo i criteri dell'agricoltura biologica, l'impiego di plastica riciclata raccolta negli oceani, il suggerimento di riutilizzo di alcune bottiglie come oggetti di arredo o come caraffe per l'acqua. L'azienda di Bibano di Godega di Sant'Urbano ha chiuso il 2022 con un fatturato di 86 milioni di euro cui debbono aggiungersi i 24 milioni di euro ricavati dai Prosecco Bar.