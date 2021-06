La Pagina Bianca: come scrivere e realizzare un’idea

Il corso, alla sua prima edizione, è in posti limitati e si svilupperà in 4 lezioni online dalle 18 alle 20, più un appuntamento in presenza presso Business Hub Treviso

Mercoledì 9 Giugno parte una novità nel comune di Treviso: un gruppo di giovani imprenditrici saranno coinvolte in un corso unico che le condurrà dall’idea imprenditoriale alla consapevolezza di come poterla realizzare. Anna Maria De Menech, ingegnere gestionale e consulente in libera professione per le strategie di business, e Cristina Magoga, esperta in organizzazione e comunicazione, guideranno le allieve in questo percorso di consapevolezza, focalizzazione e stesura dei propri obiettivi. Il corso, alla sua prima edizione, è in posti limitati e si svilupperà in 4 lezioni online dalle 18 alle 20, più un appuntamento in presenza presso Business Hub Treviso.

«Siamo molto soddisfatte, il corso è stato accolto da subito con ampio entusiasmo. L’idea di strutturare questo lavoratorio è la risposta ad una domanda che molte persone si pongono davanti ad un progetto: da dove comincio?». Da qui è partito tutto. In molti ci chiedono da dove sia nata questa parola, “lavoratorio”: dalla fantasia di una bimba di 4 anni, che nella sua spontaneità ha colto l’essenza di ogni progetto: l’ideazione, l’entusiasmo, ma soprattutto il proprio impegno.

Il corso avrà inizio alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom e proseguirà online nei giorni del 16, 23, 30 giugno. Mercoledì 7 Luglio ci sarà l’ultima lezione in presenza presso Business Hub Treviso dalle ore 18 alle ore 21.