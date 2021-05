Labomar: accordo con Alfasigma per la vendita di Biochetasi

Labomar (AIM Ticker: LBM) ha avviato un’ulteriore collaborazione commerciale con Alfasigma, uno dei 5 principali player dell’industria farmaceutica italiana, in relazione all’integratore alimentare Biochetasi Digestione e Acidità. Nel dettaglio, Labomar svilupperà e produrrà un nuovo integratore della linea Biochetasi in due formati, quello in buste granulato e in compresse masticabili all’aroma di limone, che ne esaltano sia le proprietà organolettiche sia la gradevolezza al gusto. Da anni, lo sviluppo di nuove formulazioni del Gruppo bolognese, stimolate dalla Divisione di marketing interna, viene portato avanti attraverso un confronto costante e continuo tra i team R&D di Alfasigma e dei propri partner, in questo caso di Labomar.

“Siamo felici e orgogliosi di rinnovare il nostro impegno con Alfasigma, un Gruppo con cui collaboriamo con soddisfazione da tempo. La nuova partnership, che rafforza la presenza sul mercato di un marchio molto apprezzato come Biochetasi, riempie di orgoglio me e tutto il team Labomar che ha messo in campo le migliori risorse anche in un anno non facile come questo, segnato profondamente dall’emergenza sanitaria” dice Walter Bertin, fondatore e AD Labomar.

Biochetasi Digestione e Acidità è un integratore alimentare la cui formulazione è un mix di enzimi, estratti vegetali citrati e carbonati che contribuiscono sinergicamente a normalizzare i processi digestivi in diverse fasi. È un prodotto adatto a tutta la famiglia, privo di glutine e lattosio, utilizzabile da adulti, bambini dai 6 anni in su e donne in gravidanza e allattamento. Si tratta, in ordine temporale, della seconda collaborazione di rilievo avviata da Labomar dall’inizio dell’anno con alcuni dei principali player di settore ed evidenzia la capacità del gruppo trevigiano di creare, consolidare e ampliare partnership durature con i propri clienti in Italia e nei mercati internazionali.