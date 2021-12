Labomar premiata dalla Camera di commercio italiana in Canada

Labomar SpA, azienda nutraceutica di Istrana attiva a livello internazionale quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha ricevuto il Premio Venezia 2021, assegnato dalla Camera di Commercio Italiana in Canada.

Il riconoscimento, giunto alla sua 16esima edizione e conferito il 30 novembre scorso nella cornice del Fairmount Queen Elizabeth Hotel di Montréal, premia annualmente cinque tra organizzazioni, istituzioni, singoli imprenditori, professionisti e ricercatori che si sono distinti per aver rafforzato i legami d’affari e di partnership tra Canada e Italia. A Labomar, in particolare, è stato assegnato il premio per la categoria “Investimenti in Canada”, valorizzando il percorso della società trevigiana a Montréal e nel Nord America. La realtà di Istrana è infatti presente oltreoceano dal novembre 2019, quando ha acquisito il 100% di Enterprises ImportFab Inc., società canadese con sede proprio nella città di Montréal, la più popolosa della provincia del Québec. Enterprises ImportFab Inc. opera da 30 anni nel mercato farmaceutico, cosmetico e nutraceutico nordamericano realizzando prodotti liquidi, semi-liquidi e in crema in conto terzi. La cerimonia del Premio Venezia 2021, presentato da RBC Royal Bank of Canada alla presenza delle più alte cariche diplomatiche dei due Paesi e della Camera di Commercio Italiana, ha visto la presenza di Walter Bertin, fondatore e presidente di Labomar, accompagnato dal figlio Giacomo Bertin.

Il commento

Walter Bertin dichiara: «Ricevere il Premio Venezia 2021, che peraltro porta il nome di una città straordinaria a cui siamo legati non solo da vicinanza geografica ma anche nei valori, rappresenta un enorme orgoglio per me e per tutto il Gruppo Labomar. Della nostra squadra è parte fondamentale il team di ImporFab: è grazie alla loro esperienza e professionalità che Labomar ha potuto iniziare il proprio percorso in Canada, rallentato dalla pandemia ma già in crescita e sempre più pronto a cogliere nuove sfide ed opportunità. Il know-how e le esperienze delle aziende parte del nostro Gruppo si completano a vicenda, trovando fondamentale supporto nelle donne e negli uomini che tutti i giorni entrano nei nostri stabilimenti e danno il massimo per offrire il miglior servizio possibile. Questo prestigioso riconoscimento è dedicato a loro». La selezione dei cinque vincitori, scelti sulla base di risultati di business, progressi tecnologici e successi culturali, è affidata ad una giuria di top manager. Tutti gli assegnatari del premio sono direttamente coinvolti in relazioni Canada-Italia e spesso si tratta di aziende o istituzioni canadesi che trovano un vantaggio competitivo nell’includere un prodotto, una tecnologia, un design italiano nel loro processo di business.