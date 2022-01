Labomar, il fatturato consolidato 2021 sale a 65,4 milioni (+7%)

Labomar SpA (Ticker: LBM), azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale e quotata nel mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 con un fatturato consolidato preliminare pari a circa 65,4 milioni di euro (non soggetto a revisione contabile). I ricavi consolidati includono, oltre ai valori di Labomar Spa e Entreprises ImportFab Inc., il fatturato delle società acquisite nel 2021, ovvero il Gruppo Welcare, a partire dal secondo semestre e Labiotre Srl per il solo mese di dicembre. L’incremento rispetto al fatturato consolidato realizzato nel 2020 (pari a 61,1 milioni di euro) è del 7%. Includendo in perimetro i ricavi realizzati dalle controllate acquisite nell’esercizio, come se le operazioni si fossero perfezionate all’inizio del 2021, il fatturato risulterebbe pari a 74,2 milioni di euro, con una crescita del 21,5% rispetto al dato consolidato del 2020.

Considerando invece solo il fatturato di Labomar Spa e Entreprises ImportFab Inc., quindi a parità di perimetro, il dato è pari a 61,4 milioni di euro, in aumento dello 0,6% sul 2020, supportato da una crescita superiore al 10% realizzata nel secondo semestre, con il contributo sia della capogruppo (+9,2%), sia della controllata canadese (+15,4%), che ha potuto riprendere senza ulteriori limitazioni governative l’attività produttiva corrente. Il fatturato della sola Labomar SpA nel 2021 è stato pari a circa 53,8 milioni di euro, con una crescita di quasi 4 punti percentuali sul 2020, maturata per intero nel secondo semestre, dopo che nel primo semestre, in contestualità al periodo più difficile della pandemia, la Società aveva sostanzialmente mantenuto la sua dimensione storica.

“Sono estremamente soddisfatto della lettura preliminare del fatturato del gruppo Labomar per il 2021 - ha spiegato l’AD e fondatore Walter Bertin - innanzitutto perché è in linea con le prospettive che abbiamo dato al mercato, in secondo luogo per l’apporto giunto dalle società entrate nel perimetro del Gruppo lo scorso anno, attraverso due acquisizioni strategiche che hanno completato il controllo della catena del valore di riferimento per il settore nutraceutico. Welcare e Labiotre hanno infatti fornito una spinta importante alla crescita, che con l’esercizio in corso andremo a consolidare ulteriormente. Il 2021 è stato un anno non semplice per il perdurare della pandemia, anche se fortunatamente meno drammatico e complicato del 2020: ancora una volta la resilienza dell’azienda, la sua capacità di adattarsi e cavalcare i cambiamenti hanno consentito di centrare gli obiettivi, incrementando il perimetro di fatturato sia con clienti storici sia con nuovi e rilevanti”. Il Consiglio di Amministrazione di Labomar approverà il prossimo 30 marzo il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021.