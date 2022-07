Labomar ottiene 12 milioni di euro di finanziamenti per il nuovo polo logistico

Labomar SpA (Ticker: LBM), azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale e quotata nel mercato Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna, è stato sottoscritto un finanziamento chirografario assistito da garanzia SACE GREEN per un importo in linea capitale di Euro 6 milioni della durata di 12 anni. Tale finanziamento si aggiunge ad un altro, sempre chirografario, assistito da provvista BEI, per ulteriori Euro 6 milioni, della durata di 7 anni. Entrambi i finanziamenti sono stati sottoscritti con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.. I suddetti contratti prevedono, inoltre, coventant finanziari in linea con gli standard di mercato. A copertura del rischio di oscillazione dei tassi applicati ai suddetti finanziamenti la Società ha altresì stipulato appositi contratti di interest rate swap. L’importo complessivo di Euro 12 milioni garantisce a Labomar la copertura finanziaria necessaria per dar seguito alla costruzione della prima tranche del nuovo Plant, denominato L6, che comporterà una spesa complessiva allo stato stimata in circa Euro 13,5 milioni (IVA esclusa). Il differenziale tra il valore dell’investimento e la finanza acquisita sarà integrato da risorse proprie della Società.

L’opera, il cui completamento è previsto avvenga nell’arco del prossimo biennio, consiste in un edificio funzionale ad ottimizzare i flussi logistici in ingresso e la messa in disponibilità dei materiali da avviare poi al processo produttivo, garantendo le compliance GMP (Good Manufacturing Practice). Contemporaneamente, consentirà di gestire in totale autonomia non solo l’approvvigionamento di materie prime, ma anche lo stock di prodotto finito, eliminando gli spostamenti dalle sedi Labomar verso poli logistici terzi, a beneficio sia della riduzione delle emissioni di CO2, che dei costi operativi.

L’iter amministrativo volto alla realizzazione del polo logistico L6 è stato avviato dalla società ed allo stato si stima che possa concludersi entro il corrente anno con il rilascio dei necessari permessi edilizi. “Si tratta di un investimento rilevante il cui progetto è nato ancor prima della quotazione in Borsa e che ora diventa strategico implementare” ha sottolineato a riguardo Walter Bertin, che prosegue “Le aspettative di crescita della società e la volontà di offrire un migliore servizio ai nostri clienti richiedono una risposta sempre più strutturata, in particolare nella gestione dei servizi di logistica, oggi completamente esternalizzati. Ci attendiamo, a regime, un beneficio sensibile sia in termini di efficienza, sia di riduzione dei costi operativi”.