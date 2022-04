Festa in casa Labomar: l'azienda vince due premi di "Prodotto dell’Anno 2022”

Labomar SpA (Ticker: LBM), azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che i prodotti Aspi Gola® Natura e Supradyn Difese 50+ sono stati Eletti Prodotto dell’Anno 2022. Il riconoscimento è destinato a prodotti e servizi innovativi del mercato italiano e basato esclusivamente sul voto di 12 mila consumatori. Entrambi sono stati formulati, sviluppati e realizzati da Labomar nei propri stabilimenti di Istrana per la filiale italiana della multinazionale farmaceutica Bayer e si sono classificati al vertice delle classifiche rispettivamente per la categoria cura gola e quella integratori alimentari.

Le formulazioni del dispositivo medico Aspi Gola® Natura, fascicolo tecnico di proprietà Labomar, e quelle dell’integratore alimentare Supradyn Difese 50+, messe a punto dal team di Ricerca&Sviluppo Labomar, sono state scelte da Bayer per le proprie caratteristiche innovative, basate su ingredienti attivi dotati di un solido background scientifico che ne sostiene efficacia e sicurezza. La distribuzione sul mercato italiano è stata avviata rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Il successo ottenuto con il Premio “Eletto Prodotto dell’Anno” rafforza la già duratura collaborazione tra Labomar e Bayer, che proprio a inizio anno tramite la propria divisione Bayer Consumer Health aveva riconosciuto alla società trevigiana il titolo di Best External Partner per l’anno 2021, unica italiana su sei premiate. Il riconoscimento andava a valorizzare l’impegno e la celerità messi in campo per lo sviluppo ed il lancio sui mercati EMEA (Europa, Medio Oriente, Asia) di due prodotti durante la pandemia.

Walter Bertin, Presidente Labomar, ha dichiarato: “Esprimo grande entusiasmo e soddisfazione per questo riconoscimento, che giunge direttamente dai consumatori finali. A loro e ai nostri clienti è finalizzato ogni giorno tutto l’impegno della squadra Labomar, nell’obiettivo di portare sul mercato prodotti innovativi ed efficaci, offrendo la migliore compliance ed esperienza di utilizzo. Ricevere questo importante attestato per due prodotti in una singola edizione è la conferma che la direzione intrapresa da tempo è quella corretta. Poter contare su un team di Ricerca&Sviluppo altamente qualificato e motivato consente ancora una volta a Labomar di distinguersi nel panorama italiano e internazionale e di consolidare allo stesso tempo la propria partnership con una realtà come Bayer”.