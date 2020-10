Università di Scienze della Comunicazione: alla magistrale 10 nuovi iscritti da Atsc Triveneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Lunedì 2 novembre parte la Magistrale per 10 agenti di commercio di ATSC TRIVENETO. Il Partenariato con l'Università di Scienze della Comunicazione di Teramo vede consolidare un progetto nato nel 2015 dall'idea del Dott. Franco Damiani presidente di ATSC Teramo. Oggi sono 10 gli agenti di commercio del Triveneto che continuano un percorso formativo presso l'Università con l'iscrizione alla Magistrale. "Questo è un processo di formazione delle competenze necessario - afferma il presidente di ATSC TRIVENETO Stefano Lecca - utile per sviluppare nuove opportunità di lavoro sia come agenti di commercio per le proprie mandanti, sia come consulenza professionale per le aziende". ATSC con sede a Mogliano Veneto sta crescendo e con le altre sedi tra cui Modena, Cesena, Teramo contano complessivamente circa 2.000 iscritti. Ma ATSC non si ferma qui, proprio ieri CONFASSOCIAZIONI NORD ITALIA (alla quale aderisce anche ATSC TRIVENETO), ha stretto un accordo con UNIMERCATORUM e le Camere di Commercio su una formazione complementare a supporto della giustizia.