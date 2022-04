Logistica e trasporti: Gi Group e Codognotto di nuovo insieme per formare e occupare talenti

Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, e Codognotto, azienda leader nel campo della logistica integrata, trasporto su strada e servizi di trasporto via mare e aereo, lanciano la seconda Academy 100% Employability in partnership. Si tratta dell’iniziativa di Gi Group, a cui Codognotto ha aderito nel 2021, che attraverso l’erogazione di un’offerta formativa gratuita garantisce a tutti i partecipanti un contratto a tempo indeterminato in regime di somministrazione – da qui il nome 100% Employability.

L’Academy per Addetti Operations Trasporti Internazionali si rivolge a candidati con un diploma tecnico o una laurea in materie economiche e/o linguistiche. A partire dal 9 maggio 2022 le persone selezionate seguiranno un corso formativo professionale e gratuito direttamente in azienda a Salgareda per acquisire competenze specifiche legate al mondo delle Operations, area funzionale strategica per il settore dei trasporti e delle spedizioni. Alla fine del percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di essere inseriti nel mondo dei trasporti internazionali presso le divisioni Full Truck Load, Air&Ocean e Logistic&Distribution, le 3 principali business unit dell’azienda che gestiscono rispettivamente l’operatività del servizio di trasporto su gomma, il trasporto mare/aereo e la logistica e organizzazione del magazzino.

“Soddisfatti dell’esperienza dello scorso anno, abbiamo voluto di comune accordo con Codognotto rilanciare un’Academy 100% Employability in partnership, un modello di Attraction, Formazione Finanziata altamente professionalizzante e personalizzata che garantisce occupazione a Tempo Indeterminato ai partecipanti al termine del percorso formativo – afferma Michele Savani, Division Manager Logistics Sector di Gi Group – Il settore della logistica è infatti in forte espansione (+13% della domanda nel 2021 sul 2020, che era già stato un anno da record), e iniziative come queste consentono ai candidati di conoscere la ricchezza di alcune delle professionalità tipiche della logistica, spesso non conosciute. Il modello dell’Academy 100% Employability rappresenta un’opportunità professionale per i candidati e un’opportunità di Attraction e di Employer Branding per le aziende del settore, generando valore grazie a una formazione in grado di sviluppare le competenze core richieste dalle aziende e un contratto di lavoro al termine del percorso. Il dialogo con le imprese presenti su ogni specifico territorio è fondamentale, e Codognotto ha costruito insieme a Gi Group un percorso di successo che abbiamo voluto di comune accordo replicare. Il programma Academy 100% Employability, lanciato nel 2021, va in questa direzione e rientra nell’impegno di Gi Group per la promozione del Lavoro Sostenibile. Siamo orgogliosi di avere ancora a bordo un partner qualificato come Gruppo Codognotto”.

Codognotto è una realtà trevigiana che supporta i propri clienti in materia di trasporto stradale e intermodalità e logistica integrata. Negli anni, è passata da essere un’azienda di trasporto familiare a un fornitore di logistica con circa 2000 veicoli e una presenza capillare in Europa, Emirati Arabi, India e Singapore. “L’Academy Codognotto inaugura una fase di profondo cambiamento e rinnovamento culturale. Questa iniziativa consente l’inserimento attivo di talenti nel mondo della logistica e dei trasporti insieme ad un nuovo modo di fare formazione. Le competenze tecniche sono trasferite all’interno di un più ampio percorso conoscitivo dei valori che animano la nostra organizzazione e che quotidianamente vengono condivisi dalle persone che vi operano: impegno, dedizione, entusiasmo e passione per il proprio lavoro. Il successo del progetto va ben oltre quello di formare nuovi profili tecnici e diventa un successo più ampio per il piano di sostenibilità sociale alla base della nostra strategia per i prossimi anni” conclude Lucia Morandi, Transformation & Industrialization Director di Codognotto.