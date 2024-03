Primo weekend di grande afflusso ad Agrimont 2024

Approfondimento sul mondo delle api, sull’alimentazione sana, sulla risorsa foresta come polmone verde del pianeta e come occasione di sviluppo per i territori montani. Il primo weekend di Agrimont si è concluso proponendo una serie di appuntamenti di alto livello tecnico e di elevato contenuto, molto partecipati dal pubblico. L’afflusso di visitatori è stato notevole, soprattutto nella giornata di oggi. Apprezzatissima la fattoria con animali da cortile e rassegna zootecnica, allestita all’esterno dei padiglioni, che ha attirato gli entusiasmi dei bambini, incuriositi da conigli, lama e alpaca.

«Il primo fine settimana è andato molto bene» commenta il presidente di Longarone Fiere Dolomiti, Michele Dal Farra. «Abbiamo avuto un qualificato parterre istituzionale nella giornata inaugurale, dove si è posta l’attenzione soprattutto sul tema ambiente e sulla qualità di un’agricoltura sostenibile, che “pennella” il paesaggio”. Oggi spazio agli approfondimenti su alcune tematiche specifiche, che hanno incontrato il gradimento degli addetti ai lavori».

IL MONDO DELLE API

In mattinata l’attenzione si è concentrata sulla “Qualità del miele e il futuro per le api”, un tema di stringente attualità e di cui si discute da tempo. Perché senza api (senza gli insetti impollinatori in generale) non può esistere l’agricoltura. Ma api significa anche prodotti dell’alveare, quindi miele e cera, argomenti toccati da approfondimenti a cura di Apimarca, l’associazione degli apicoltori trevigiani.

LE MIGLIORI CARNI AL MONDO

L’alimentazione sana e genuina è stata al centro anche della masterclass sul tema “La classificazione delle bovine e le migliori carni al mondo”, con il maestro norcino Stefano David, vincitore del Pagani Chef 2019. I visitatori hanno potuto ascoltare le caratteristiche delle carni più pregiate sul mercato, la Wagyu Kobe Beef Original e la Dry Aged Beef. Si è trattato di un momento informativo per tutti, su un tema - quello del mangiare sano - sempre più attenzionato dai consumatori.

I CREDITI DI CARBONIO

Infine, altro momento tecnico con il convegno “Patrimonio forestale e crediti di carbonio”, a cura di Confartigianato Imprese Belluno, che ha puntato l’attenzione sul valore non solo del materiale legno, ma della foresta nel suo aspetto più ampio. Il registro pubblico dei crediti di carbonio infatti dà ai territori di montagna un’occasione di sviluppo ulteriore. E il bosco, spesso infestante nelle terre alte, diventa motore economico. Agrimont ritorna il prossimo fine settimana, il 22-23-24 marzo con orario 14.30-19 il venerdì, 9-19 il sabato e la domenica.