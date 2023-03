Agrimont, secondo week end: pascolo, ricostruzione del bosco post-Vaia e apicoltura di montagna

Vaia è ancora nella memoria di tutti i bellunesi e ben visibile negli effetti provocati sul patrimonio forestale. Sarà al centro anche del secondo weekend di Agrimont, dal 24 al 26 marzo, a Longarone Fiere Dolomiti. È in programma, infatti, un convegno sul Progetto Life “Vaia”, un approccio innovativo al ripristino degli habitat forestali devastati da eventi disastrosi come la tempesta di fine ottobre 2018. Sarà Veneto Agricoltura a illustrare il progetto dei piccoli orti di biodiversità che accompagnano la rinnovazione e l’impianto di una nuova copertura forestale, valorizzando erbe e frutti spontanei in attesa della ricostruzione della foresta. Il convegno è in calendario per sabato 25 marzo (a partire dalle 11.30), nell’area incontri della fiera.

Agrimont riaprirà i battenti venerdì pomeriggio (24 marzo) con l’assemblea dei dottori agronomi e forestali e con un evento dedicato alla Giornate europea del gelato artigianale. Poi, sabato mattina spazio all’alta formazione, con un convegno sulle tecniche di pascolamento sostenibile, prima del focus su Vaia.

Nel pomeriggio, dimostrazione di innesti e potatura. E convegno sulla biodiversità ovina veneta: Brogna, Foza, Lamon e Alpagota sono le razze protagoniste. Verranno raccontate le peculiarità di queste pecore autoctone e il territorio che le ospita. Inoltre, ci sarà l’occasione di condividere i risultati raggiunti dal progetto Sheep Up, finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale del Veneto, per migliorare la competitività degli allevamenti coinvolti.

Domenica invece apicoltura protagonista, con l’incontro dal titolo “Api, nettare e impollinazione: quali scenari in un clima che cambia”. Agrimont vedrà anche la presentazione e la donazione alla Provincia del libro “Anno 2000 il Giubileo: viaggio a cavallo da Canale d’Agordo a Roma”, a cura di Italo D’Incà.