Longarone Fiere Dolomiti “capitale” del turismo: dal 2 al 4 ottobre torna HoReCa

Il turismo è ormai una componente stabile del Pil italiano, anzi, in continua crescita. E il settore delle vacanze, in montagna, può contare su due stagioni, l’inverno e l’estate. Se ci si aggiunge che tra poco più di due anni si celebreranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ecco serviti gli ingredienti per Horeca.

La terza edizione della fiera dell’ospitalità e della ristorazione sarà a Longarone Fiere Dolomiti dal 2 al 4 ottobre, riservata al pubblico professionale che opera principalmente nelle aree montane e collinari, e a tutte le attività del settore turistico e agroturistico. Con momenti di incontro, approfondimenti tecnici, masterclass di cucina, sommelier e mixology.

«Dolomiti Horeca è una delle tappe di avvicinamento alle Olimpiadi 2026, in un percorso che vede il settore dell’ospitalità e della ristorazione in primo piano, subito dopo lo sport» sottolinea il presidente di Longarone Fiere Dolomiti Michele Dal Farra. «Vogliamo valorizzare tutte le eccellenze del territorio, cercando di dare strumenti concreti a chi lavora nel comparto per arrivare pronto al grande evento dei Giochi e per “governare” l’onda lunga olimpica. Il senso più profondo che ha animato la costruzione di questa manifestazione è quello di contribuire ad alzare la qualità del settore turistico e capitalizzare al meglio le opportunità che il sistema Dolomiti – Colline del prosecco - Venezia possono offrire”.

Il calendario di iniziative di Dolomiti Horeca 2023 è significativo, con un ricco panel di proposte che i visitatori troveranno in fiera. Sono previsti show cooking che permetteranno agli operatori in visita di vedere all’opera tanti professionisti e colleghi, scoprire e degustare eccellenze gastronomiche che il territorio offre. Inoltre, è possibile iscriversi alle masterclass su cocktail e spritz o ai laboratori di taglio e affilatura coltelli.