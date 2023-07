Maeg, ultimo concio sul Ponte Nord pensato da Renzo Piano per Genova

Sabato 1 luglio è stato calato l’ultimo pezzo da 27 tonnellate dei tre che costituiscono il secondo Ponte Nord del Waterfront, il grande progetto di parco acquatico genovese. In particolare, questo è il principale collegamento sopra il canale artificiale fra l'isola del Padiglione Jean Nouvel, le palazzine e, a Ponente, il grande edificio della Fabbrica delle Idee. Sarà carrabile a settembre, in tempo per il Salone nautico. Lungo 200 metri, ha 160 tonnellate di peso complessivo della carpenteria in acciaio e un valore per la società costruttrice di 700mila euro.

Pensato da Renzo Piano e realizzato da Maeg Spa di Vazzola (Treviso), player internazionale nel settore delle grandi opere in acciaio, composto da due corsie e dalle fasce per i pedoni, il Ponte Nord è stato pre-assemblato negli stabilimenti veneto-friulani. I diversi elementi tra ieri e oggi con gru e funi sono stati sollevati e calati sui piloni in calcestruzzo. Regista delle complesse operazioni di varo è stato l’ingegner Massimo Montaldo, direttore tecnico delle progettazioni e delle costruzioni in Maeg SpA. La società fondata da Alfeo Ortolan nel 2022 ha realizzato un fatturato di 100 milioni di euro ed ha stabilimenti, oltre che al quartier generale di Vazzola, a Cimavilla, Codogné e, in Friuli, a Maron di Brugnera e a Budoia.