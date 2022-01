Raffaella Maccari nuova presidente di Maeg Costruzioni

Cambio di timoniere alla Maeg Costruzioni SpA di Vazzola, il player internazionale nel settore delle costruzioni in acciaio: per la prima volta gli amministratori non appartengono alla famiglia del fondatore, Alfeo Ortolan. La proprietà ha, infatti, costituito il CdA per il prossimo triennio nominando Raffaella Maccari presidente e Luca Giacomini consigliere. Nello stesso contesto, verrà incrementato di circa 60 volte il capitale sociale di Maeg Costriuzioni SpA, portandolo dai 520 mila euro ai 30 milioni di euro. Una donna al comando, dirigenti e non più familiari come amministratori e, con una scelta di piena fiducia nel futuro, moltiplicazione delle capacità finanziarie: questo il tridente messo in campo dalla famiglia Ortolan per raccogliere le nuove sfide del mercato.

Raffaella Maccari, laurea in giurisprudenza e da 14 anni in azienda con la responsabilità dell’ufficio legale, e Luca Giacomini, laurea in architettura e da un decennio in Maeg come responsabile del controllo di gestione, dovranno decidere e gestire la società all’unisono. “La dottoressa Maccari è il presidente”, ha detto Alfeo Ortolan presentando il nuovo CdA, “e condividerà la gestione con Luca Giacomini: due eccellenze sul piano professionale e umano, che hanno camminato con noi lungo buona parte della crescita di Maeg. Una scelta che mette al centro competenze e soprattutto obiettivi. La famiglia Ortolan si porrà alla guida della Stabile Holding che controlla la maggioranza delle azioni di Maeg Costruzioni SpA, uscendo dalla gestione operativa per confermare il processo di crescita, organizzazione e strutturazione aziendale già avviato”. Il nuovo organigramma vede i componenti della famiglia responsabili di alcuni specifici dipartimenti.

«Il fatturato di Maeg è raddoppiato a ogni decennio» ha detto la presidente Maccari «e l’attuale aumento di capitale costituisce uno strumento rilevante per proseguire nel trend di crescita che punta, con progressione, ai 160 milioni nel prossimo decennio. In questo momento il portafoglio ordini permette di confermare il fatturato obiettivo dell’anno 2022 e per buona parte anche quello del 2023, nonostante le strategie di acquisizione nell’anno 2021 siano state molto prudenti in attesa che il caro prezzi si calmierasse. Un intenso lavoro ci attende nel completare l’organizzazione interna con il coordinamento e l’affinamento delle procedure aziendali, che costituiscono gli elementi cardine sui quali si baserà la governance del nuovo CdA».

Di pari passo avanzano lo sviluppo e l’innovazione nel campo della progettazione. Mai, infatti, Maeg Costruzioni SpA ha realizzato un lavoro uguale ad uno precedente, neppure quando le condizioni del luogo lo avrebbero consentito. «L’azienda cresce di continuo» ha detto Raffaella Maccari «per le soluzioni tecniche ed architettoniche uniche e innovative adottate in ogni situazione, concentrando e sviluppando in ogni opera tutto il know-how accumulato». Il fatturato e l’ebitda dell’esercizio 2021 sono in linea con quello precedente (erano rispettivamente 84,2 milioni e 9 milioni di euro), tutti i dipartimenti sono impegnati nella consegna delle numerose opere che quest’anno saranno completate in Italia e all’estero, e nella presentazione delle proposte che i sostegni post-pandemia della UE ha ampliato per il prossimo quinquennio, proprio nel settore specialistico di Maeg Costruzioni Spa. La squadra è pronta, allenata e collaudata.