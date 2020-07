Turismo, dal Veneto a Malta in poche ore: voli riattivati

Due voli ogni settimana, il lunedì e il venerdì, dall'aeroporto Marco Polo di Venezia con Ryanair. Malta ha riaperto i voli con l'Italia e non è mai stata così vicina per una perfetta vacanza estiva.

Oltre sette millenni di storia, un arcipelago adagiato nel cuore del Mediterraneo, la cui cultura antichissima e poliedrica è frutto di tante conquiste e passaggi di popolazioni che qui hanno trovato un piccolo paradiso fatto di clima mite e natura rigogliosa. Se Malta sa offrire attrattive 12 mesi l’anno è certamente d’estate che la sua fama brilla indiscussa. Il Mar Mediterraneo qui è limpido e sempre ai vertici delle classifiche delle acque balneabili in Europa mentre le spiagge hanno ciascuna la propria peculiarità e molte sono insignite del titolo Bandiera Blu, facendo da cornice ideale per una perfetta vacanza a base di mare e sole. Con una storia così longeva alle spalle inoltre le attrattive culturali sono innumerevoli e di valore inestimabile. L’arte e l’architettura di città gioiello come la capitale Valletta si alternano agli straordinari reperti archeologici dei Templi Megalitici. Malta offre inoltre servizi di altissimo livello da un punto di vista alberghiero, in ogni categoria ricettiva, oggi ancora più attenta a garantire i più alti standard di sicurezza, anche grazie all’accurato lavoro di Malta Tourism Authority che certifica tutte le strutture che rispettano i parametri anti Covid-19, dopo averle valutate con un approfondito esame. In queste settimane, il Malta International Airport ha ripristinato i collegamenti aerei con l’Italia ed anche il volo Ryanair da Venezia è nuovamente operativo con due collegamenti settimanali il lunedì e il venerdì. Conclude Ester Tamasi, Direttrice Malta Tourism Authority Italia: «Con meno di due ore di volo vi troverete catapultati in un luogo straordinario ricco di attrattive sia culturali che naturali dove trascorrere una vacanza ideale. Panorami mozzafiato, cibo local, mare trasparente, una lunga storia che ha generosamente lasciato ricchi tesori ed un lifestyle ricco e vivace».