Mario Pozza confermato alla guida di Unioncamere Veneto

“Rinnovo le congratulazioni con l’augurio di buon lavoro a Mario Pozza che, ancora una volta, viene confermato alla guida di un importante realtà regionale qual è Unioncamere. Come ebbi a dire qualche giorno fa in occasione della sua conferma alla Presidenza della Camera di Commercio di Belluno-Treviso, siamo tutti impegnati nella determinante sfida di rilancio dell’economia dei nostri territori e servono uomini e donne esperti e capaci di assumere le redini in un momento davvero decisivo per il Veneto del futuro. A lui, come a tutti quelli che si stanno impegnando su questo fronte, rinnovo il mio grazie.”. Con queste parole il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si complimenta con Mario Pozza che oggi è stato confermato nella carica di Presidente dell’Associazione regionale delle Camere di Commercio del Veneto.

“Fare squadra in Veneto è un punto di forza che non smetterò mai di sottolineare – conclude Zaia –; Mario Pozza sa che può contare sempre sulla collaborazione della Regione. Collaborazione che in questi anni si è rinsaldata e proprio con la pandemia si è dimostrata vincente per la capacità di risposta alle esigenze straordinarie dimostrate dalle nostre imprese, in una situazione assolutamente fuori dall’ordinario qual è ed è stata la pandemia. Quindi, avanti tutti, pancia a terra per il rilancio della nostra economia e per il benessere dei nostri territori”.

“Sono felice di potermi complimentare con Mario Pozza che oggi è stato confermato alla guida di Unioncamere Veneto. Voglio rivolgermi a lui non solo per i complimenti e i ringraziamenti per la collaborazione di questi anni, ma soprattutto garantirgli che la Regione sarà sempre partner attento delle iniziative di Unioncamere, in ascolto e a disposizione di chi rappresenta con impegno gli imprenditori del Veneto”. Così l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato commenta la conferma di Mario Pozza nella carica di Presidente dell’Associazione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, complimentandosi per il rinnovo dell’incarico.

“In questo anno e mezzo di pandemia, in veste di assessore allo sviluppo economico, ho avuto modo di confrontarmi quasi quotidianamente con Pozza come con tutti coloro che rappresentano le imprese venete – conclude Roberto Marcato -; la collaborazione stretta che si è creata fino a diventare una vera e propria sinergia ha permesso di offrire risposte puntuali alle categorie economiche, soprattutto quelle che sono state maggiormente colpite dagli effetti del Covid-19. Ora siamo in una fase di rilancio che richiede un’ulteriore attenzione. Sono certo che continueremo a lavorare insieme nell’intento comune di sostenere le imprese per fare crescere il territorio e garantire benessere ai veneti. Ancora congratulazioni e buon lavoro a Mario Pozza”.