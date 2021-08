Maser, dal Comune aiuti alle imprese colpite dalle restrizioni anti-Covid

Il comune di Maser ha indetto un bando di concessione di contributi “una tantum” a fondo perduto alle attività produttive con sede nel territorio comunale colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19. “Per sostenere la ripresa dell’economia, duramente provata dall’emergenza epidemiologica, abbiamo stanziato 20mila euro. Possono usufruire di un contributo massimo di 500 euro le micro, piccole e medie imprese di prossimità maggiormente penalizzate dalle misure restrittive”, comunica il sindaco Claudia Benedos. Il contributo è previsto, in base ai codici Ateco, per le seguenti attività sospese e/o oggetto di restrizioni imposte dall’emergenza anti contagio da Covid 19: Commercio al dettaglio di confezioni per adulti; Commercio al dettaglio di calzature e accessori; Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; Ristorazione con somministrazione; Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; Gelaterie e pasticcerie; Bar e altri esercizi simili senza cucina. Le attività, per accedere al contributo, devono avere tutti i requisiti previsti dal bando pubblicato sul sito del Comune.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli operatori economici interessati possono presentare domanda esclusivamente utilizzando l’indirizzo pec comune.maser.tv@pecveneto.it, allegando la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante firmatario della domanda di contributo. Le domande vanno presentate entro le ore 12.30 del 30 settembre 2021.

CONTATTI

Il Responsabile del Servizio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti: tel 0423 923155; mail egallina@comune.cornuda.tv.it. Tutte le informazioni sul bando con i requisiti e il modello di domanda per la richiesta del contributo si trovano qui: https://www.comune.maser.tv.it/home/notizie