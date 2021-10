Buon compleanno Ernesto Gazzola: 89 anni e un premio al signor Gaerne

Compie 89 anni Ernesto Gazzola, fondatore e patron di Gaerne, azienda italiana attiva dal 1962 nel comparto calzaturiero oggi specializzata nella produzione di scarpe da ciclismo e stivali da moto di alta qualità. Una storia che ha radici profonde e romantiche, iniziata nel secondo dopoguerra quando il giovane Ernesto impara il mestiere di ciabattino in diverse realtà artigianali e industriali nei dintorni di Maser fino a mettersi in proprio. Al suo fianco – allora come oggi – la moglie Vittoria specializzata nella cucitura delle tomaie.

Alla vigilia dei sessant’anni di attività di Gaerne arriva il riconoscimento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno in occasione del 2° Concorso per la premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso economico. Un premio riservato ad aziende, lavoratori e personalità che si sono distinte nei diversi settori economici contribuendo con impegno costante alla crescita dell’economia trevigiana e bellunese. Il Cavalier Gazzola, in qualità di presidente di Gaerne, ha ricevuto il premio nella cornice del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (Treviso) dalle mani del dottor Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio Treviso-Belluno.

«Sono sempre onorato della presenza di imprenditori di tale valenza - ha sottolineato il presidente Pozza - e ancor di più di premiare l’eccellenza nella persona che si declina nell’eccellenza dell’impresa. I miei più vivi complimenti al Cav. Gazzola che oggi festeggia anche il proprio compleanno. I miei personali, di tutta la Giunta e del Consiglio camerale i nostri migliori auguri. Gaerne è un’eccellenza dello sportsystem a livello internazionale e patrimonio per tutti noi e per il territorio perché da sempre ha guardato alla qualità di fare buona impresa».

«È sempre bello raggiungere un successo, ma da soli si fa poca strada – ha commentato a caldo patron Gazzola al termine della cerimonia -. Gaerne è legata oramai indissolubilmente al settore sportivo al punto che i veri valori dello sport sono diventati parte della nostra filosofia aziendale. Per questo i successi e i premi devono essere prima di tutto condivisi con la famiglia e con tutti i profili che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda. Senza questa “squadra” Gaerne non sarebbe potuta arrivare ad avere una reputazione a livello internazionale in diversi ambiti e discipline: dal motociclismo fino al

Un premio che conferma il valore del brand Gaerne che nel 2021 ha visto un’ulteriore crescita del fatturato grazie anche ad una filiera produttiva d’eccellenza e Made in Italy. Nell’ambito del medesimo Concorso sono stati premiati anche cinque dipendenti – in servizio e pensionati - dell’azienda trevigiana: Renato Colusso, Lucia Franco, Mario Martignago, Angelo Morlin e Renato Piccolo.

La giornata speciale non poteva che concludersi in azienda a Coste di Maser (Tv) con un momento conviviale fortemente voluto da patron Gazzola. Al suo fianco la moglie Vittoria, i quattro figli - Giuliano, Gianna, Gianni, e Marta - e tutti i 66 dipendenti che ogni giorno contribuiscono al successo della grande famiglia Gaerne.