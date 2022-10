A Italmobiliare il 100% di Sidi Sport: Davide Rossetti nominato CEO, Davide Cassani nel board

Italmobiliare ha completato l’acquisizione del 100% del capitale di Sidi Sport S.r.l, iconico marchio italiano specializzato nella produzione e vendita di calzature per il ciclismo e il motociclismo utilizzate dai più importanti atleti professionisti e dagli appassionati in tutto il mondo. Sidi Sport ha sede a Maser, nel cuore del distretto industriale della calzatura sportiva di Montebelluna, impiega oltre 250 dipendenti e distribuisce i suoi prodotti in oltre 60 Paesi del mondo. La società, che nel 2021 ha registrato 38 milioni di euro di ricavi e 7 milioni di EBITDA, è stata rilevata da Italmobiliare sulla base di un enterprise value di 66 milioni di euro, cui si aggiungono 20 milioni di cassa netta detenuta dalla Società. Il corrispettivo complessivo di circa 86 milioni comporta un esborso netto di Italmobiliare pari a 53,5 milioni, mentre i restanti 32,5 milioni circa derivano da un finanziamento concesso da Banco BPM.

Fondata nel 1960 da Dino Signori, Sidi si è affermata tra i leader di settore coniugando tradizione e innovazione, performance e design, spostando in avanti la frontiera dello sviluppo delle calzature sportive e realizzando modelli di culto come le Shot 2 per ciclismo e gli stivali Crossfire per il motociclismo. In oltre sessant’anni di storia, le scarpe e gli stivali Sidi hanno calcato i podi delle principali manifestazioni sportive internazionali. Da Joel Robert, passando per Giacomo Agostini, Stefan Everts, Loris Capirossi, fino al nove volte campione del mondo Tony Cairoli, l’azienda di Maser ha scritto pagine indelebili nel motociclismo. Numerosissimi sono anche i campioni del ciclismo della scuderia Sidi, tra questi le leggende italiane Francesco Moser e Paolo Bettini, l’oro olimpico di Tokyo 2020 Richard Carapaz e Pauline Ferrand-Prévot, entrata nella storia come vincitrice nel 2022 della prima edizione del Mondiale gravel femminile e di quattro ori in quattro specialità diverse.

Con questa acquisizione Italmobiliare prosegue nel proprio percorso volto a supportare ed accompagnare le eccellenze industriali del nostro paese. «Sidi significa professionisti eccellenti, prodotti di assoluta qualità, un brand apprezzato e vincente ed un settore tornato a mostrare tassi di crescita molto interessanti grazie ad un pubblico di appassionati e praticanti sempre più ampio – sottolinea Carlo Pesenti, consigliere delegato di Italmobiliare –. Questi sono i fattori che Italmobiliare ambisce a valorizzare a livello globale, attraverso una crescita sostenibile e improntata alla creazione di valore nel tempo. Da imprenditore e da appassionato del mondo delle due ruote conosco il valore della tradizione e dell’identità di un marchio che ha un legame fortissimo con il mondo dello sport e di chi lo pratica, per professione o per passione, e che rappresenta un altro straordinario esempio della qualità del Made in Italy».

Davide Rossetti è stato nominato CEO di SIDI. Rossetti ha maturato oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli sporting goods in eccellenze multinazionali in Italia e all’estero, sia a livello wholesale che retail, tra cui Safilo Group (sport division), 55DSL by Diesel, Cisalfa Sport, Alpinestars e da ultima Northwave, azienda di calzature tecnico sportive bike e snowboard, che ha guidato come direttore generale sviluppandone il business.

Nel board dell’azienda fa il suo ingresso anche Davide Cassani, ex ciclista professionista ed ex commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, che ha guidato alla vittoria di due mondiali a cronometro e di quattro europei in linea. «Il mondo delle due ruote in Italia ha bisogno di investimenti, competenza e passione» dichiara Cassani «Sono entusiasta di ritrovare questi tre elementi nei vertici di Italmobiliare e di essere partecipe di questa nuova sfida di sviluppo per Sidi».

Italmobiliare è stata assistita nell’operazione da KPMG per la parte M&A, due diligence finanziaria, fiscale, legale e ESG, dallo studio Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali e da OC&C Strategy Consultants sugli aspetti strategici e di business. Allen & Overy ha assistito Banco BPM nel finanziamento concesso al veicolo di investimento. SIDI Sport è stata assistita nell’operazione da Banca Generali Private Divisione Wealth Management, Legalitax Studio Legale e Tributario, e dal dott. Alessandro Gallina, consulente storico della famiglia Signori.