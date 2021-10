Tessitura Monti e Sictess a Milano Unica Shanghai

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti dagli operatori di settore presenti all’edizione milanese di Milano Unica - tenutasi a luglio -, Tessitura Monti SpA in a.s. presenta anche alla manifestazione Milano Unica Shanghai (dal 9 all’11 ottobre) le collezioni di tessuti per l’autunno/inverno 2022 di Tessitura Monti e, in particolare, del suo marchio di alta gamma SICTESS.

«Con le limitazioni ai viaggi internazionali imposte dal Covid partecipare a Milano Unica Shanghai diventa strategico per poter intercettare le richieste e i trend di mercati fondamentali per il nostro business come quello asiatico, soprattutto in un momento come questo dove i consumi interni a quest’area sono in forte aumento -commenta Fabio Pettinato, Commissario Straordinario di Tessitura Monti- L’ampia richiesta da parte del segmento del lusso di filati in cotone di massima qualità al momento viene difficilmente soddisfatta dal mercato domestico cinese, ci aspettiamo quindi riscontri molto positivi dai nostri buyer, in particolare per le lavorazioni d’eccellenza presentate da SICTESS e per le proposte che vedono blend tra cotone e fibre nobili, come il cachemire e la seta. A Shanghai presentiamo inoltre le collezioni che hanno nella sostenibilità e nell’attenzione all’ambiente il principale denominatore comune».

Tessitura Monti ha infatti utilizzato per i nuovi tessuti tinture sostenibili con pigmenti inorganici a base di ossidi di ferro prodotti con materiale di scarto (Tinture “Earth”) e filati biologici, come il cotone con coloranti certificati GOTS - Global Organic Textile Standard - con produzione e filiera certificata interamente eco-compatibile (grazie anche alla riduzione di utilizzo di acqua). Inoltre sono stati introdotti materiali innovativi quali il Tencel®, ricavato dagli alberi di eucalipto, morbido, resistente e piacevole sulla pelle grazie alla sua capacità di assorbire l'umidità e lo Sky “Tech”, il nuovo tessuto tecnico performante, indemagliabile e leggero. Tessitura Monti opera in Cina attraverso una capillare rete di agenti che copre l’intero territorio nazionale.

La collezione Tessitura Monti

Urban Garden è il tema della nuova collezione FW22 di Tessitura Monti che rielabora tessuti in chiave contemporanea e in linea con i trend moda, prendendo spunto dall’immaginario di una città dove la natura si riprende il proprio spazio con forza e resilienza. Nascono così i giardini urbani: piccole oasi di benessere e naturalezza, che colorano di verde il grigio delle città. Un messaggio di ottimismo e di autenticità che si contrappone alla cultura dell’apparenza e dell’artificialità.

I toni del blu e gli azzurri, i neri e le tinte dalle nuance ombrose, i colori decisi ed energici assieme ai pastelli si fondono per dare spazio a nuove tendenze di stile che vedono l’overshirt imporsi ancora come capo di tendenza per la nuova stagione.

La collezione SICTESS

SICTESS propone la collezione The classic (r)evolution che si declina in quattro linee dalle caratteristiche distintive, ma tutte contraddistinte da lavorazioni Made in Italy. Si tratta di: Organic, che propone dal popeline alle armature all-over fino ad arrivare ad effetti jacquard ottenuti da materia prima organica, nobilitati con prodotti di finissaggio eco-friendly e accompagnati dalla certificazione GOTS; Prestige, dove la raffinatezza del cashmere e l’esclusività della seta incontrano il cotone della migliore qualità, per tessuti morbidi, caldi e avvolgenti che esaltano righe minimal, quadretti vichy, jacquard ricercati e denim eleganti; infine le linee continuative Classic e Luxury, proposte ricercate e sofisticate sempre disponibili di tessuti dai cotoni pregiati e finissimi che confermano la tradizione dell’altissima qualità dei tessuti Sictess, incarnando i valori che hanno reso celebre il Made in Italy.