Parte a Treviso il primo Master Executive per il futuro del commercio

Parte a Treviso il primo Executive Master in Digital Store Management. L'Executive Master verrà svolto in una formula didattica innovativa denominata “Blended”: 40 ore in aula (presso le aule di via Venier 55), 64 ore in live streaming e 16 ore on demand, ed è rivolto ai dipendenti ed ai titolari di punti vendita del mondo fashion ovvero: abbigliamento, calzature, intimo, accessori, occhiali, gioielli e preziosi.

I quattro gruppi sindacali di Confcommercio, con questo Executive Master, hanno voluto dare una immediata e qualificata risposta a quel 60% di aziende del fashion della provincia di Treviso che hanno deciso di investire sul digitale con estrema convinzione. La proposta formativa, unica nel suo genere e la prima nel panorama del Triveneto, supera ed integra i tradizionali corsi di formazione ed aggiornamento, puntando a far acquisire le più ampie competenze tecniche digitali per riqualificare le risorse umane dedicate alla vendita. L’obiettivo del Master è quello di far «compiere quel salto verso il digitale imposto dal mercato, dal cambiamento dei consumatori e dalla rapida evoluzione degli scenari delle vendite» attraverso la costruzione di consolidate competenze del proprio personale. La convinzione dei quattro gruppi è che la sfida che oggi ci pone il mercato la si possa affrontare con successo portando all’interno delle aziende la cultura dell’innovazione digitale e le necessarie competenze. Il modo migliore per farlo è quindi riqualificare i propri collaboratori in quella direzione. Per un imprenditore avere a fianco un collaboratore che “parla quel linguaggio” con cui (come spesso si fa ora nel negozio fisico) affrontare il tema delle opportunità date dai nuovi canali di vendita diventa prerequisito di probabile successo.

Il master è rivolto ai collaboratori ed agli stessi imprenditori ed è aperto a tutte le aziende della provincia di Treviso anche non associate a Confcommercio. Per l’ammissione, non sono previsti requisiti minimi: si parte da zero ed in aula si apprenderanno i principi del web marketing e dei social media, oltre a tutti gli strumenti digitali utili per aumentare il business del punto vendita, affiancandole alla dimensione fisica ed esperenziale del negozio. In totale il Master prevede 120 ore di formazione tecnico-pratica erogata da importanti manager del settore, suddivise in 7 moduli che veicoleranno ai partecipanti competenze nelle seguenti tematiche: sito internet, applicazioni di internet Marketing, Content Marketing, Google Awords, Social Media Marketing, Influencer Marketing, E-commerce, E mail –Marketing, Brand Reputation, Soft Skills per la gestione del gruppo. Al termine del percorso, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione da parte della riconosciuta scuola di formazione W.Academy con il dettaglio delle competenze digitali acquisite, è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni. Posti limitati e classi a numero chiuso per garantire la qualità didattica.

Ideato da Unascom-Confcommercio ed EBiCom e promosso da quattro gruppi sindacali Federmoda, Federpreziosi, Federottica e Gruppo Grossisti, realizzato in partnership con W.ACADEMY- Sida Group primaria Digital Business School italiana e Websolute Digital Company attiva nei settori della tecnologia digitale e del digital marketing ed e commerce. Per informazioni contattare gli uffici sindacali Unascom al numero: 0422580361 o via mail: segreteriacorsi@ascom.tv.it Per le iscrizioni basterà cliccare su questo link